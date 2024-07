Est-ce que tout le monde peut se faire percer l’oreille ?

Le piercing de l’oreille est l’une des modifications corporelles les plus anciennes et les plus répandues à travers le monde. En raison de sa popularité, il est souvent perçu comme une procédure simple et accessible à tous. Cependant, se faire percer l’oreille ne convient pas forcément à tout le monde.

Vous devez vous renseigner sur les types de piercings d’oreille, il suffit de voir le site agate-piercing.com. Vous trouverez les risques potentiels, les contre-indications et les soins nécessaires pour une guérison réussie.

1. Les types de piercings d’oreille

A. Le lobe

Le piercing du lobe est le plus commun et le plus simple. Il se situe dans la partie charnue inférieure de l’oreille. C’est souvent le premier piercing que les gens choisissent, car il guérit rapidement et est moins douloureux que d’autres types de piercings.

B. L’hélix

L’hélix est situé sur le bord extérieur du cartilage supérieur de l’oreille. Il peut être simple ou multiple (double hélix, triple hélix). Ce type de piercing est plus douloureux que le lobe en raison de la nature cartilagineuse de la zone.

C. Le conch

Le piercing conch se trouve dans la partie centrale de l’oreille, également dans le cartilage. Il peut être percé à l’intérieur (inner conch) ou à l’extérieur (outer conch). C’est un piercing plus douloureux et nécessite plus de temps pour guérir.

D. Le tragus

Le tragus est une petite zone de cartilage située devant le conduit auditif. C’est un piercing unique qui peut être un peu douloureux en raison de l’épaisseur du cartilage.

E. Le daith

Le piercing daith traverse le pli cartilagineux le plus interne de l’oreille. Il est souvent choisi pour des raisons esthétiques et parfois pour des croyances liées au soulagement des migraines.

F. Le rook

Le rook est situé dans le pli cartilagineux au-dessus du tragus. C’est un piercing assez douloureux et difficile à cicatriser en raison de l’épaisseur du cartilage.

G. L’industrial

Le piercing industriel consiste en deux piercings reliés par une barre droite. Il est généralement situé dans la partie supérieure de l’oreille et traverse deux points de cartilage. C’est un piercing qui demande beaucoup de soin et de patience.

2. Les facteurs à considérer avant de se faire percer l’oreille

Il est crucial d’évaluer votre état de santé général avant de vous faire percer les oreilles. Certaines conditions médicales peuvent augmenter les risques de complications.

1. Allergies

Certaines personnes peuvent avoir des allergies aux métaux utilisés dans les bijoux de piercing, comme le nickel. Il est important de choisir des matériaux hypoallergéniques comme le titane ou l’or pour éviter les réactions allergiques.

2. Diabète

Les personnes atteintes de diabète doivent faire particulièrement attention, car elles sont plus susceptibles de développer des infections et des problèmes de cicatrisation. Il est recommandé de consulter un médecin avant de se faire percer.

3. Troubles de la Coagulation

Les personnes ayant des troubles de la coagulation ou prenant des anticoagulants doivent être prudentes, car elles risquent de saigner plus facilement et de manière prolongée.

L’âge peut également être un facteur déterminant. Bien que les piercings d’oreille soient souvent pratiqués sur des enfants, il est important de s’assurer qu’ils sont prêts à en prendre soin correctement.

Pour les enfants, il est essentiel que les parents s’assurent que l’enfant est prêt et capable de suivre les soins post-piercing. Les adolescents doivent également comprendre les risques et les soins nécessaires.

Les adultes peuvent également envisager les impacts professionnels et sociaux de se faire percer les oreilles, surtout s’ils optent pour des piercings moins conventionnels.

Les contre-indications

Certaines personnes peuvent avoir des contre-indications qui les empêchent de se faire percer les oreilles. Toute infection active, qu’elle soit locale ou systémique, doit être traitée avant de procéder à un piercing.

Les femmes enceintes sont souvent conseillées d’éviter les piercings en raison des risques accrus d’infection et des changements hormonaux qui peuvent affecter la cicatrisation. Des conditions comme l’eczéma, le psoriasis ou les chéloïdes peuvent compliquer la cicatrisation et augmenter les risques d’infection ou de formation de cicatrices anormales.

3. Les risques associés aux piercings d’oreille

Les infections sont l’un des risques les plus courants associés aux piercings d’oreille. Elles peuvent être causées par une mauvaise hygiène, des bijoux de mauvaise qualité ou un manque de soins appropriés.

Les réactions allergiques aux matériaux des bijoux sont fréquentes. Il est crucial de choisir des matériaux hypoallergéniques pour réduire ce risque. Certaines personnes peuvent développer des chéloïdes ou des cicatrices hypertrophiques, surtout si elles ont une prédisposition génétique à ces conditions. Le rejet et la migration des bijoux peuvent survenir lorsque le corps considère le bijou comme un corps étranger. Cela peut entraîner le déplacement ou l’expulsion du bijou.

4. Les Soins post-piercing

A. Nettoyage

Un nettoyage régulier avec une solution saline est essentiel pour prévenir les infections. Il est recommandé de nettoyer le piercing deux fois par jour pendant la période de cicatrisation.

B. Éviter les irritations

Il est important d’éviter de toucher ou de tourner le bijou pendant la période de cicatrisation. De plus, il faut éviter l’exposition à des produits chimiques, des cosmétiques ou des eaux stagnantes comme les piscines.

C. Surveillance des signes d’infection

Surveillez les signes d’infection, tels que rougeur, gonflement, douleur persistante ou écoulement de pus. En cas de suspicion d’infection, consultez un professionnel de la santé.

D. Durée de cicatrisation

La durée de cicatrisation varie en fonction du type de piercing et de l’individu. Les piercings du lobe peuvent cicatriser en 6 à 8 semaines, tandis que les piercings cartilagineux peuvent prendre plusieurs mois à un an.

5. Où se faire percer les oreilles

Il est essentiel de choisir un salon de piercing professionnel et réputé. Les perceurs professionnels suivent des normes strictes d’hygiène et de stérilisation pour minimiser les risques d’infection. Certaines pharmacies et bijouteries offrent des services de perçage des oreilles, mais il est crucial de s’assurer que les instruments utilisés sont stériles et que le personnel est formé.

Il est déconseillé de se faire percer les oreilles dans des foires ou des marchés où les normes d’hygiène peuvent ne pas être respectées.