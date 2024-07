Le sud-est de la France placé en vigilance orange canicule

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange canicule depuis la journée du lundi 29 juillet, cela devrait durer jusqu’au 1er août. La canicule, toutes les années, on s’y prépare plus ou moins. Les températures grimpent et très vite l’atmosphère devient irrespirable. Ces épisodes sont de plus en plus fréquents en période estivale. Ils sont particulièrement problématiques pour les personnes âgées, sensibles, les jeunes enfants.

Un épisode « non exceptionnel »

Ce sont les mots de Météo France qui annoncent pour ce début de semaine une canicule dans le sud-est de la France. Il est important de rappeler qu’en période de canicule, il faut s’hydrater très régulièrement. Privilégiez l’eau et évitez l’alcool, les boissons trop sucrées, caféinées.

Optez pour des endroits frais comme les grandes surfaces, les cinémas. Aujourd’hui, dans le Rhône, on va être très vigilant dans les EHPAD. Les personnes âgées vont rester dans les pièces climatisées, le personnel va veiller à ce qu’elles s’hydratent correctement. Durant ces périodes de canicule, il faut éviter les activités intenses, les sorties aux heures les plus chaudes.

39 départements placés en vigilance orange canicule

À partir de ce lundi 29 juillet et jusqu’au 1er août, le sud de la France devrait connaître un épisode de canicule. Les températures devraient frôler les 40°C dans le sud-ouest, à l’ouest de l’Occitanie. À l’intérieur des terres et surtout dans les grandes villes, les températures pourraient être plus élevées. Ce lundi devrait être la journée la plus chaude de la semaine. Le terme canicule est apparu au XXe siècle.

Il est souvent utilisé à mauvais escient. On parle de canicule à partir de 31°C la journée et 21°C la nuit et cela pour une période de plusieurs jours consécutifs. Météo France a mis 4 niveaux de vigilance, verte, veille saisonnière, jaune, avertissement chaleur, orange, alerte canicule, rouge, mobilisation maximale. La canicule peut entraîner le décès d’une personne, le risque principal reste la déshydratation.