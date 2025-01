La « blue nails theory », une nouvelle tendance manucure qui fait le buzz

Aujourd’hui, tout passe par les réseaux sociaux. De nouvelles tendances voient le jour et notamment en matière de beauté. C’est parfois difficile de suivre. Une toute nouvelle mode vient d’émerger sur Tik Tok, il s’agit de la « blue nails théorie », des ongles bleus. Fini le vernis nude ou rouge tant convoités autrefois, aujourd’hui, les ongles se parent de bleu. Un grand nombre d’internautes ont déjà testé cette trend et l’ont adoptée.

Bien plus qu’une tendance esthétique

Les ongles bleus prennent de l’ampleur actuellement. Quelle femme n’a pas déjà testé cette nouvelle tendance ? La trend est même devenue virale sur les réseaux sociaux. Les influenceurs ne parlent que de cela. Certaines personnes estiment que la couleur bleue sur les ongles est bien plus qu’une mode esthétique, mais que ce code couleur exprime le statut relationnel. Le fait d’avoir les ongles bleus signifierait que votre cœur n’est plus à prendre. Néanmoins, cette teinte reste avant tout esthétique. Elle mettra en valeur n’importe tenue et apportera du peps à votre look. N’hésitez pas à choisir du bleu pour vos ongles, vous serez dans l’air du temps.

Adopter le bleu pour vos ongles

Cette couleur est devenue très populaire ces derniers temps et notamment pour les ongles. Sofia Richie et d’autres célébrités ont lancé la tendance des ongles myrtille-lait. Autrefois, le bleu était considéré comme étant une couleur audacieuse, mais elle peut aussi être très chic, élégante. Vous avez envie de renouveler votre style, pourquoi ne pas adopter le bleu pour vos ongles ? Le bleu glacé chromé est parfait pour un effet givré. Vous pouvez aussi agrémenter vos ongles de petites décorations, paillettes, petits rubans, bijoux, effet stylé garanti. En ce début d’année, c’est l’occasion de changer, de renouveler son look, de rafraîchir sa garde-robe, de choisir une manucure différente. Le couleur bleue est à choisir pour être belle jusqu’au bout des ongles.