Le Moulin Rouge a retrouvé ses ailes

Le Moulin rouge a célébré ses nouvelles ailes avec un french cancan en pleine rue. Des touristes, les habitants du quartier étaient présents pour admirer le spectacle. Le cabaret fêtera ses 135 ans d’existence.

Les ailes du mythique Moulin rouge sont tombées fin avril, les causes restent encore inconnues. Elles sont revenues parer ce cabaret sous un tonnerre d’applaudissements.

Le moulin Rouge, un lieu très prisé des touristes

La France après la défaite de Napoléon III de 1870 tente de cicatriser ses plaies. L’Europe connaît à cette époque de grands bouleversements politiques, sociaux, économiques. La butte Montmartre à Paris fait figure d’un vrai symbole. Des cafés, des concerts, des salles de spectacle, des cabarets voient le jour. C’est dans ce contexte que le Moulin Rouge ouvre ses portes en octobre 1889 au pied de la butte Montmartre.

Le cabaret connaît un succès immédiat. Les bourgeois en quête de débauche voient en ce cabaret le lieu idéal pour se distraire. Le Moulin Rouge est reconnaissable entre mille lieux, de larges ailes mobiles parent le cabaret. Aucun endroit ne ressemble au Moulin rouge, il est unique.

Des danseuses, un triomphe

Le Moulin Rouge recrute les plus grandes danseuses à l’époque. C’est une danse appelée quadrille créée en 1850 par une danseuse Céleste Mogador qui donnera naissance à la danse la plus célèbre de ce cabaret, le french cancan. Aujourd’hui, les touristes en visite à Paris n’oublient jamais le Moulin Rouge. Ce cabaret glamour présent depuis plus d’un siècle représente à lui seul la fête parisienne.

La renommée du Moulin Rouge s’étend au-delà des frontières de la France. Il est connu dans le monde entier. Le Moulin Rouge reste encore l’épicentre de la vie nocturne parisienne. Costumes flamboyants, chorégraphies sexy, le Moulin Rouge, c’est la magie du divertissement. Le cabaret a su au fil du temps marier tradition et modernité.