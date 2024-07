Que propose la gauche si elle arrive à gouverner ?

Il se retrouve aujourd’hui en troisième position derrière Ensemble et le Front populaire. Il est important de rappeler qu’à l’heure actuelle aucun parti n’a obtenu la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Une France à l’arrêt

Le Front populaire a avancé l’idée de faire passer une partie de leur programme par décret. Ce mode de gouvernance ne pourra concerner que très peu de texte et il faudra que la constitution le permette. La situation politique en France est selon les spécialistes inédite.

Le président de la République a refusé la démission du Premier ministre. Il s’accorde un délai pour nommer le prochain. Avec plus de 180 députés, la gauche est en tête, mais sans majorité absolue. Que va-t-il se passer, les choses risquent d’être bloquées et elles vont sans doute le rester un certain temps.

La revalorisation du SMIC

Le Front populaire promet un SMIC à 1600 euros. Cette revalorisation devra se faire par décret. Pour l’abrogation de la loi sur les retraites, il faudra envisager une loi, mais cela semble compromis, car pour changer une loi, il faut que le texte passe devant l’Assemblée nationale. Même si la gauche est arrivée en tête ce dimanche, pour retrouver le pouvoir, elle va devoir affronter de multiples obstacles.

Le Front populaire est l’association de plusieurs partis politiques donc cela risque d’être compliqué, car ils n’ont pas les mêmes idées. La France va être bloquée, ingouvernable jusqu’aux prochaines élections présidentielles. Et si tout cela n’avait été qu’un stratagème de la part du président ? Ce qui est certain, c’est qu’en coulisse, c’est le grand flou.