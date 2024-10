Météo, ce qui nous attend cet hiver

Les mois de septembre et d’octobre ont été particulièrement agités avec une succession de tempêtes, Kirk, Isaac, des crues, des pluies diluviennes. La météo des prochains mois va-t-elle être aussi perturbée ou va-t-on assister à une météo plus calme ? C’est ce qu’indiquent les dernières tendances météorologiques. Les Français vont-ils avoir un hiver agité, froid ou relativement doux ?

Rythmé ou non par des dépressions ?

La météo a un impact direct sur notre quotidien. Le beau temps, le soleil nous rendent joyeux, à contrario, le froid, la pluie, le vent agissent sur notre moral, notre humeur de manière négative .

Selon les prévisionnistes pour la saison hivernale 2024-2025, les précipitations seraient moins importantes que les années précédentes. C’est dans le sud-est de la France que le déficit des précipitations devrait être le plus présent, moins de pluie, plus de sécheresse. La neige sera moins présente en plaine, en montagne, elle devrait tomber en quantité.

Une météo plus douce pour cet hiver 2024-2025

Les hivers sont de moins en moins froids, on le constate chaque année un peu plus. Pour cet hiver, les températures devraient être plus douces qu’à la normale et donc la conséquence, moins de neige en plaine.

Toutefois, en France, on pourrait assister à des épisodes de froid pour les périodes entre fin janvier et début du printemps. Selon les prévisionnistes de Météo France, ces indications restent aléatoires, le temps pourrait évoluer différemment, car d’autres paramètres pourraient venir perturber ces prévisions.