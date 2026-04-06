mérite le meilleur
artisanat
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Décoration intérieure, travaux de rénovation, artisans qualifiés et aides de l’État : Ma-Pomme vous accompagne à chaque étape de votre projet habitat, du premier coup de peintre au certificat RGE.
Tout pour votre habitat
De la décoration intérieure tendance aux travaux de rénovation énergétique, Ma-Pomme couvre chaque pièce, chaque chantier, chaque budget. Explorez nos quatre grands univers.
- Déco & Aménagement Tendances, palettes terracotta, japandi, wabi-sabi, bois massif, béton ciré. Inspirations pièce par pièce.
- Travaux & Rénovation : cuisine, salle de bain, combles, isolation, parquet, carrelage. Du devis à la réception de chantier.
- Artisans & Savoir-faire : comment choisir un artisan fiable ? Maçon, plombier, électricien, charpentier, peintre : tous nos conseils métier.
- Énergie & Aides de l’État : MaPrimeRénov’, éco-PTZ, CEE, France Rénov’ : décryptage des dispositifs 2026 pour financer vos travaux.
Ce qui transforme les intérieurs
cette année
Couleurs terreuses & matières nobles
Le terracotta, l’ocre, le vert olive et le brun caramel dominent les palettes 2025. La pierre naturelle, le travertin et le bois massif recyclé reviennent en force, portés par l’esprit japandi et wabi-sabi.
Le retour du fait main et du local
Céramiques artisanales, verre soufflé à la main, tapis tissés sur mesure, mobilier en bois massif… Le salon Maison & Objet 2025 a confirmé la valorisation du savoir-faire humain et des matériaux bruts durables.
Rénovation énergétique, priorité nationale
MaPrimeRénov’ est rouverte depuis février 2026. Isolation des combles, pompe à chaleur, VMC double flux, DPE : les travaux éligibles structurent les projets de rénovation d’ampleur avec des aides jusqu’à 60 % du coût.
Maçon & Carreleur
Gros œuvre, extension, terrasse, pose de carrelage et revêtements de sol. Vérifiez l’inscription Chambre des Métiers et le numéro SIREN.
Les artisans dont vous avez besoin
Plombier & Chauffagiste
Salle de bain, douche italienne, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique. Indispensable pour MaPrimeRénov’ : certification RGE.
Électricien
Mise aux normes, domotique, borne de recharge, VMC. Exige une attestation Qualifelec et une assurance RC professionnelle à jour.
Peintre-Décorateur
Peinture à effet, papier peint, enduits décoratifs, béton ciré, fresques murales. Demandez des photos de réalisations et références clients.
Les aides que vous ne devez pas manquer
Le guichet MaPrimeRénov’ a rouvert le 23 février 2026. Faites votre demande avant le début des travaux et choisissez impérativement un artisan certifié RGE pour être éligible.Tout pour la maison
Le guichet MaPrimeRénov’ a rouvert le 23 février 2026. Faites votre demande avant le début des travaux et choisissez impérativement un artisan certifié RGE pour être éligible.
Le journal de Ma-Pomme
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Par où commencer une rénovation de maison ?
Chez Ma-Pomme, on a déjà posé toutes les mauvaises questions à votre place — pour que vous, vous ne posiez que les bonnes.