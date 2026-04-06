Tendances Ce qui transforme les intérieurs

cette année

Couleurs terreuses & matières nobles Le terracotta, l’ocre, le vert olive et le brun caramel dominent les palettes 2025. La pierre naturelle, le travertin et le bois massif recyclé reviennent en force, portés par l’esprit japandi et wabi-sabi.

Le retour du fait main et du local Céramiques artisanales, verre soufflé à la main, tapis tissés sur mesure, mobilier en bois massif… Le salon Maison & Objet 2025 a confirmé la valorisation du savoir-faire humain et des matériaux bruts durables.

Rénovation énergétique, priorité nationale MaPrimeRénov’ est rouverte depuis février 2026. Isolation des combles, pompe à chaleur, VMC double flux, DPE : les travaux éligibles structurent les projets de rénovation d’ampleur avec des aides jusqu’à 60 % du coût.