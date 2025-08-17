Pour prolonger l’été, adopter le short

C’est la pièce incontournable de cet été. En jean, à pois, au crochet, le short devient la pièce phare des vacances. Lorsqu’il fait chaud, que l’on est en vacances, on a envie d’une seule chose, se sentir à l’aise dans ses vêtements. Le short est l’alternative parfaite aux jupes, aux robes, aux bermudas. Court, à volants en passant par le cargo, le short est devenu la pièce préférée de toutes celles qui affrontent les belles journées ensoleillées. Il ne reste que quelques jours de vacances et pour toutes celles qui bouclent leurs valises aujourd’hui, n’oubliez pas le short.

Praticité, style, il a tout pour plaire

Bien porté, le short est intemporel. En denim, il reste incontournable. Avec une taille haute, il est multi saison. Pour une soirée chic, tendance, optez pour un modèle en sergé épais ou en tweed noir, élégance et raffinement a rendez vous. Lorsque le soleil est bien présent, pourquoi ne pas choisir un short en lin ? Cette matière est idéale pour affronter la canicule. Il se mariera à merveille avec un top en mousseline ou en viscose légère.

Les shorts à motifs, brodés apportent une petite touche de fraîcheur. Pour les couleurs, le beige, le blanc cassé, le rose poudré, le bleu ciel, le rouge et le vert émeraude sont d’actualité. A vous de choisir votre teinte préférée, la coupe qui mettra votre morphologie en valeur et enfilez un short.

Le short n’est pas réservée aux minces

Il existe des idées reçues, le short ne doit pas être porté par une femme pulpeuse. Toutes celles qui ont des formes peuvent parfaitement porter un short, il suffit de trouver la bonne coupe. Les modèles tailles hautes apporteront un maintien tout en soulignant les atouts. Privilégiez les matières en élastance pour le confort et optez pour un short un peu long .

Les accessoires sont très importants voir essentiels. Ils vont transformer un look basic en une tenue qui a du peps. Les coups de cœur pour 2025 sont les ceintures larges, les bijoux minimalistes, un foulard noué à la anse du sac. Pour les chaussures, optez pour des sandales à plateformes et pour le soir, des escarpins à brides multiples pour une touche de glamour. Ce qu’il faut éviter à tout prix, le short trop serré, les modèles déchirés. Trop courts, le short est vulgaire, trop long, il tasse la silhouette. A vous de dénicher le juste milieu, le short qui vous mettra en valeur. Le but est de sentir à l’aise.