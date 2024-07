Une femme retrouvée morte dans le ventre d’un python en Indonésie

Le python vit dans les régions chaudes de l’Afrique, de l’Inde, de l’Australie. On le retrouve dans les savanes, les forêts tropicales. Certains pythons de grandes tailles peuvent s’attaquer à l’homme.

Une espèce non menacée

Le python est un serpent très impressionnant du fait de sa taille, de son poids. Le python réticulé peut mesurer jusqu’à plus de dix mètres de long pour 100 kg. Son corps est recouvert d’écailles qui peuvent être de plusieurs couleurs, jaune, noir, beige, vert.

Il chasse le plus souvent la nuit et il se nourrit de petits animaux, mais il peut aussi s’attaquer à des moutons, des chèvres, des singes, des cochons et parfois des êtres humains. Le python est ovipare. La femelle pond une fois par an jusqu’à plus de 80 œufs. Le python peut vivre 30 ans en captivité et 15 ans dans la nature. Le python peut siffler lorsqu’il est effrayé notamment le python royal.

Un serpent qui n’est pas venimeux

Le python tue sa proie en s’enroulant autour d’elle jusqu’à ce qu’elle meure par hémorragie cérébrale. Il l’avale alors en entier la tête la première. La police indonésienne a constaté ce 3 juillet le décès d’une jeune mère de famille, elle a été retrouvée dans l’estomac d’un python réticulé.

Cette femme avait disparu la veille au matin. C’est son mari qui a découvert ses effets personnels, pantalon, chaussures au sol à seulement 500 mètres du domicile. Il a ensuite repéré un python dont le ventre était énorme. Avec des villageois, il a ouvert l’animal et a découvert le corps sans vie de son épouse. Début juin, une femme de 45 ans avait subi le même sort dans la région.