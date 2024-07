Les deux jours qui arrivent vont être compliqués à Paris

En effet, avec les Jeux olympiques, la cérémonie d’ouverture, circuler dans la capitale va être un vrai parcours du combattant. Les restaurateurs se plaignent de ne plus avoir de clients. Les stations de métro, les ponts seront accessibles tout au long de la journée du 26 juillet. Ce vendredi, tout le monde aura les yeux rivés sur la seine où va se dérouler la cérémonie d’ouverture. La météo est bonne et ce jour plus de 10 500 athlètes vont défiler sur le fleuve.

Un énorme périmètre de sécurité

Depuis quelques jours, Paris est sous haute surveillance, un certain nombre de stations de métro sont déjà fermées. Elles vont le rester toute la journée de ce vendredi. Dès 21 heures, la situation va quelque peu s’améliorer pour tous les Parisiens qui pourront à nouveau utiliser les métros, les ponts à leur convenance.

Durant les 26, 27 juillet, les stations des lignes 1,4 et 14 resteront ouvertes toute la nuit. La fermeture des stations de métro n’est pas le seul inconvénient, les ponts le seront aussi. Les bars, les commerces de l’île de la Cité et de l’île Saint Louis seront exceptionnellement fermés ce vendredi.

Des contrôles très nombreux, une galère pour les habitants

Tous se plaignent de la tournure des choses. De nombreux Parisiens ont fui la capitale, car les jeux ont rendu la ville accessible. Tous ceux qui vont se déplacer à pied, en vélo, en voiture vont subir de multiples contrôles.

Seuls les piétons, les cyclistes en possession du pass jeux ou d’un billet pour la cérémonie d’ouverture pourront se rendre sur le périmètre. La police conseille de ne pas utiliser son véhicule ce vendredi 26 juillet en raison des mesures de sécurité. Bison Futé prévoit un Vendredi noir dans la capitale et aux alentours, de nombreux embouteillages sont à prévoir. Il faudra s’armer de patience. La cérémonie d’ouverture va débuter à 19h30, Céline Dion, Lady Gaga et Aya Nakamura sont prévus pour le show, intox ou vérité ?