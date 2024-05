Le succès de Doctolib, des nouveautés pour les soignants, les patients

La plateforme se révèle être très utile pour les professionnels de santé. Doctolib outre la prise de rendez-vous, elle permet de s’inscrire pour une téléconsultation. Doctolib continue de se développer.

Une nouvelle série d’innovations

Doctolib déploie de nouvelles modalités. Elle annonce le lancement de Doctolib Siilo. Le paiement en ligne va faciliter la coordination des soins. C’est une messagerie de santé très complète déjà déployée dans plus de 28 pays. Elle rassemble en Europe plus de 900 000 utilisateurs. Doctolib Siilo a été créé pour faciliter le quotidien des professionnels de santé. Les médecins pourront passer plus de temps avec leurs patients.

Doctolib Siilo est totalement gratuit. La plateforme est aujourd’hui en téléchargement sur l’App Store et Google Play Store. Doctolib lance également trois nouvelles fonctionnalités, ce qui devrait réduire le travail administratif des soignants.

Les trois nouvelles fonctionnalités

Pour les consultations physiques, le paiement en ligne sera facilité. Les patients pourront ajouter leur moyen de paiement sur l’application Doctolib. Dès le rendez-vous pris, le médecin pourra déclencher la facturation. Le paiement en ligne permet de sécuriser les revenus des médecins. Dès la fin de l’année, Doctolib lancera un paiement des mutuelles sécurisées pour les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant.

Pour les soignants, la partie administrative est trop lourde. Doctolib a créé un gestionnaire de tâches. Les médecins pourront aussi scanner, imprimer les résultats des examens afin de mieux compléter le dossier des patients. Doctolib prévoit une fonctionnalité qui permet d’envoyer les données des patients vers un appareil de diagnostic. Doctolib a amélioré la communication entre les médecins et les patients. Doctolib soutient plus de 390 000 praticiens avec des technologies innovantes. La plateforme est présente dans plus de 30 villes en France, en Allemagne, en Italie.