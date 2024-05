L’agoraphobie, comment vivre avec, comment peut-on l’éviter ?

Il peut apparaître soudainement et il se déclenche avec des symptômes variés comme des étourdissements, une forte transpiration, de la tachycardie. L’agoraphobie isole toutes les personnes atteintes de ce syndrome.

Elle peut apparaître à tout âge

Ne pas être chez soi peut déclencher une crise de panique chez toutes les personnes souffrant d’agoraphobie. Elles ont du mal à quitter leur domicile, à se mélanger à la foule. Ceux qui sont très atteints par ce syndrome ne sortent plus de chez elles de peur de faire une crise. Cette maladie peut survenir à tout âge et elle se guérit avec un traitement basé sur la psychothérapie, la prise de médicaments. Plus de deux personnes sur 100 seraient concernées par l’agoraphobie. Les causes sont multiples, un événement de la vie, le chômage, le deuil, un trouble panique. L’agoraphobie est associée à d’autres maladies mentales. Elle peut conduire à un alcoolisme, une prise de drogue, une grave dépression.

Les situations redoutées par les agoraphobes

Les grands espaces bondés de monde, les magasins, les centres commerciaux, les espaces clos, tous les lieux publics tels les restaurants, les cinémas, les transports en commun sont pour les agoraphobes un vrai calvaire. Les relations avec l’entourage deviennent très compliquées. Ce sont souvent de vraies sources de conflits, d’incompréhension. L’agoraphobe est le plus souvent partagée entre le renoncement et la dépendance. Il n’y a pas de place pour le raisonnement. Les malades sont isolés et parfois non diagnostiqués et finissent par rester cloîtrer chez eux et ils ont peur de basculer dans la folie. L’agoraphobie peut se transformer en une « peur d’avoir peur » et cela empêche d’avoir une vie normale. Les thérapies cognitivo-comportementales sont utilisées pour soigner cette pathologie et elles donnent de très bons résultats.