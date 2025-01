La solitude envahit les Français

La fondation de France dans un rapport publié le 22 janvier démontre que plus d’un quart de la population est confrontée à la solitude de façon régulière. Les conséquences sur le plan sanitaire restent très importantes. Les femmes, les hommes, les plus jeunes souffrent de la solitude. Cette situation est rarement choisie. On peut même parler d’épidémie. L’OMS en 2023 qualifiait la situation de » menace urgente pour la santé ». La dépression, la démence, le stress, l’anxiété sont des facteurs aggravants et conduisent à un sentiment de solitude.

Un ressenti de plus en plus oppressant

Lors des fêtes comme Noël, les vacances, de nombreuses personnes se sentent seules. La baisse du pouvoir d’achat, l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation aggravent nettement la situation. Les faibles revenus minimisent les possibilités de sortir de chez soi, de pratiquer une activité physique, de se faire plaisir, de recevoir des amis. Une personne sur dix soit 12% s’avère être en situation d’isolement total. Des recherches mettent en évidence que la situation peut avoir sur la santé physique, morale des conséquences graves. Lorsque l’on est seul, on vieillit plus vite, on consomme des substances psychoactives comme le cannabis, l’alcool, les opiacés. Une personne seule a du mal à se motiver pour prendre soin de sa santé.

Ils sont seuls et ils sont des millions

Près d’un quart de la population souffre de solitude de façon quotidienne ou régulièrement. La solitude est particulièrement ressentie en hiver, en périodes de fêtes, de vacances. L’isolement est davantage présente pour les personnes à petits revenus, 17%, les plus aisés semblent être épargnés. La solitude peut devenir un réel enfer. Le 23 janvier, c’est la journée de la solitude. C’est l’occasion de montrer qu’elle peut être ravageuse et même tuer. Elle s’installe par étapes, à différents moments de la vie. Malgré les réseaux sociaux, l’hyper connectivité, les moyens de communication puissants, la solitude est une évidence pour un grand nombre de Français aujourd’hui. La solitude reste un enfer et si le bonheur était le paradis.