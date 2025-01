Moins de médicaments pour faire des économies

L’assurance maladie espère que les médecins vont jouer le jeu. Ils devront prescrire moins de médicaments, terminer les ordonnances à rallonge. Pour les praticiens qui suivront cette recommandation, une prime de 1000 euros leur sera attribuée en fin d’année. Un médecin sur trois devrait toucher cette prime, car ils prescrivent peu de remèdes, quant aux autres, ils devront réduire de 10% leurs prescriptions par rapport à l’année dernière.

Les antibiotiques, vers une diminution de 25%

Les Français sont très attachés à leurs médecins traitants et à leurs médicaments. Néanmoins, la plupart seraient favorables à cette nouvelle mesure de l’assurance maladie. Au Japon, pour se soigner, si l’on a besoin de 10 pilules, on ne dispose que de ce nombre et pas une de plus.

Cela évite le gaspillage et la surconsommation. L’assurance maladie espère qu’avec cette nouvelle mesure, il y est une diminution significative de médicaments et notamment une baisse de plus de 25% d’antibiotiques d’ici 2027. Ce dispositif devrait lutter en partie contre le déficit de la Sécurité sociale.

Une prime de fin d’année pour récompenser les médecins

Depuis le 1er janvier 20025, les médecins généralistes qui prescrivent moins de médicaments pourront prétendre à une prime de fin d’année de 1000 euros. L’assurance maladie devrait débourser plusieurs dizaines de millions d’euros pour récompenser ces médecins obéissants.

Pour l’assurance maladie, c’est loin d’être une perte d’argent, cela va permettre de faire de belles économies. On estime qu’en France chaque mois plus de 123 millions d’euros partent à la poubelle. Cette mesure permettra-t-elle de faire des économies, d’endiguer le trou de la Sécurité sociale ? Les Français ont déjà du mal à se faire soigner, beaucoup trop de déserts médicaux, les remèdes sont de moins en moins remboursés. La santé est-elle en péril sur notre territoire ?