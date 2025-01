La grippe particulièrement virulente cette année

Toutes les classes d’âges sont concernées comme le souligne le dernier rapport de Santé publique France. Les hôpitaux ont d’ailleurs déclenché le « plan blanc », car l’affluence aux urgences est très importante. L’ensemble du territoire est touché par l’épidémie de même que la Martinique en outre mer. Les jeunes de moins de 15 ans sont particulièrement touchés par le virus cette saison tout comme les plus de 65 ans. Le taux de couverture vaccinale reste trop faible.

Un niveau inquiétant

Chaque année, la grippe cause de nombreux décès entre 9000 et 10 000. On risque cette saison de dépasser ce chiffre. Le virus de la grippe a évolué et de ce fait, les plus jeunes sont plus atteints que les saisons précédentes. Il y a déjà des décès chez les adolescents, les enfants. Le seul moyen de se protéger de la grippe reste la vaccination qui malheureusement est trop faible sur l’ensemble du territoire. La campagne de vaccination a lieu du 15 octobre au 31 janvier. Il est encore grand temps de se faire vacciner. Les pharmacies sont autorisées à pratiquer le vaccin contre la grippe, il est gratuit pour les plus de 65 ans.

La grippe et ses symptômes

Il est essentiel de différencier un syndrome grippal et la véritable grippe. Cette dernière se manifeste par une forte fièvre, une extrême fatigue, de violents maux de tête, des courbatures, des frissons et parfois une toux et une congestion nasale. La grippe reste contagieuse 6 jours après l’apparition des premiers symptômes. La transmission se fait essentiellement par les sécrétions respiratoires. Pour toutes les personnes sans problèmes de santé particuliers, la grippe guérit en une semaine avec quelques recommandations, rester au lit, boire abondamment, traiter la fièvre avec des antalgiques. Elle peut aussi causer de nombreux décès et cette année, elle est particulièrement virulente. Le masque peut être une solution pour se protéger notamment dans les lieux publics, les cabinets médicaux.