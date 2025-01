Pourquoi se sent-on plus fatigué en hiver ?

Vous vous levez le matin avec une sensation intense de fatigue, le moral est au plus bas. Rassurez-vous, vous n’êtes pas la seule. De nombreuses personnes ressentent cela en période hivernale dès le saut du lit. Les journées sont plus courtes, le soleil se fait plus rare, mais le rythme de la vie ne change pas. Il faut travailler, s’occuper de la maison, faire les courses. Il est difficile de trouver un sursaut d’énergie. Vous manquez de motivation, d’énergie, la fatigue prend le dessus. Il existe un moyen simple pour la combattre, la luminothérapie.

Pourquoi le corps réagit-il ainsi ?

L’hiver, la lumière se fait discrète tout comme le soleil. La diminution à l’exposition de la lumière naturelle perturbe la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. Le manque de lumière pousse notre corps à produire de la mélatonine en continu d’où la sensation de fatigue en journée. En hiver, on s’expose beaucoup moins au soleil. Ce dernier influe sur la production de sérotonine, l’hormone du bien-être. Cela peut entraîner des troubles de l’humeur. On se sent irritable, anxieux, démoralisé. Le manque de lumière en hiver perturbe l’organisme. Celui-ci ne sait plus quand se réveiller, quand s’endormir d’où la fatigue constante.

La luminothérapie, une solution efficace

Ce n’est en aucun cas un gadget à la mode, mais une méthode très efficace pour lutter contre la fatigue en hiver. La luminothérapie, cette lumière d’une intensité de 10 000 lux va aider à réguler le cycle du sommeil, stimuler la production de sérotonine. Le simple fait de s’exposer à la luminothérapie va changer votre quotidien. Vous allez être plus calme, plus heureux, moins stressé et le bien-être va s’installer. Finis la fatigue matinale, le coup de mou à 15 heures. Vous dormirez mieux et vous serez plus énergique. Il convient de s’exposer 30 minutes le matin et vous verrez la différence au bout d’une semaine. Choisissez le bon équipement et placez-vous à 30 cm de la lampe et orientez-la de façon à ce que la lumière arrive sur vos yeux. Faites aussi de l’exercice et adoptez une alimentation saine et équilibrée, riche en vitamine D et en magnésium.