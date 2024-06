La goutte connaît une recrudescence inquiétante, qu’en est-il vraiment ?

En France, le nombre d’individus touchés par la pathologie était de 600 000 en 2014. On assiste à une recrudescence des cas dans certains pays.

Ces maladies qui favorisent la goutte

La goutte est mal diagnostiquée, souvent associée à un excès de table, elle peut-être aussi favorisée par une insuffisance rénale, cardiaque, par le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité. La goutte est une forme d’arthrite qui provoque des crises récurrentes et particulièrement douloureuses. Elles durent quelques jours et les symptômes disparaissent après plusieurs semaines. Toutes les articulations peuvent être touchées par la goutte. Elle se déclare le plus souvent à la base du gros orteil.

L’articulation devient violacée et très enflée. La goutte touche plus particulièrement les hommes vers 30, 40 ans, les femmes après la ménopause. Les crises surviennent souvent la nuit, car les articulations sont plus froides.

Les causes de cette pathologie d’un autre siècle

Les excès de table, l’abus d’alcool sont les principaux facteurs à risques. Au Vème, la goutte touchait surtout les bons vivants, elle était autrefois appelée » la maladie des rois, des riches ». La goutte peut aussi être héréditaire ou être causée par d’autres pathologies, des médicaments comme les diurétiques, l’aspirine.

En cas de négligence de la pathologie, l’excès d’acide urique peut se déposer dans les reins et former des calculs. Aujourd’hui, même si la goutte est mieux contrôlée, les cas sont en recrudescence dans certains pays, villes comme à Liverpool, plus de 5864 cas en 2023. Le phénomène n’est pas isolé. La maladie touche huit hommes pour deux femmes et en France le nombre de personnes atteintes en 2014 était de 600 000.