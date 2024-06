Quelles sont les lessives à ne plus acheter selon 60 millions de consommateurs ?

Toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. Il convient donc d’être vigilant;

Une trentaine de marques testées

Selon 60 millions de consommateurs, certaines marques de lessives sont à bannir. Un panel de trente marques a été passé au crible. Plusieurs facteurs ont été privilégiés, efficacité, impact sur la santé, texture. Les marques qui ont la plus mauvaise note sont « Omo essences naturelles, rose et lilas blanc, Persil au savon de Marseille, bouquet de Provence, XTRA boisé trois en un ou au savon de Marseille, Ariel power alpine ». Toutes ces lessives ont été classées en catégorie E, la plus basse note.

Dans ces lessives ont été détectées des enzymes irritantes, des toxines. Les lessives liquides peuvent aussi contenir des thiazolinones, du sodium laureth sulfate, tous ces éléments sont néfastes pour la santé, pour l’environnement. Les lessives en dosettes sont mieux notées. Toutes les lessives liquides ne sont pas dangereuses, certaines mêmes sont de qualité comme la Maison Verte bioactive.

Les lessives les plus saines

Les dosettes sont donc à privilégier, elles contiennent moins de conservateurs nocifs. La marque distributeur E.Leclerc obtient une très bonne note, 15/20. La lessive liquide a la côte auprès des consommateurs, certaines pourtant sont à éviter. La lessive reste essentielle au quotidien, il est donc important de bien la choisir. 60 millions de consommateurs ont réalisé des tests de grandes ampleurs sur plus de trente lessives que l’on trouve dans tous les supermarchés.

Aujourd’hui, il est compliqué de faire le bon choix de produits ménagers. Plusieurs sont dangereux pour la santé, nocifs pour la planète. 60 millions de consommateurs révèlent que certaines lessives ont un niveau de toxicité conséquent. Il est donc préférable de zapper ces références au profit de celles plus saines.