Le nougat, bien plus qu’une simple confiserie

Originaire des régions méditerranéennes, le nougat a conquis le palais de tous les gourmands à travers le monde. Son histoire remonte à l’antiquité. Il était alors considéré comme un produit divin. Les Grecs et les Romains préparaient du nougat en mélangeant miel et noix. C’est au moyen âge que le nougat a vraiment pris son essor dans toute l’Europe. Le nougat fait partie des treize desserts dans le sud de la France au moment de Noël.

Le nougat, une gourmandise emblématique

Sa fabrication est un processus artisanal très méticuleux. Sa recette doit être réalisée dans les règles de l’art. Il existe différents nougats : blanc, noir, mou, aux fruits. Le bon nougat se distingue par sa fraîcheur, sa texture équilibrée, ses saveurs. Il est important d’avoir un miel de qualité, des blancs d’œufs bien frais, des fruits secs savoureux. C’est la clé d’un nougat réussi. L’équilibre entre tous les ingrédients doit être parfait. Chaque bouchée doit provoquer une explosion de saveurs en bouche. Le nougat est très présent sur les marchés provençaux. On peut réaliser à la maison son propre nougat. Il suffit de bien suivre la recette et d’avoir de bons ingrédients.

Et si vous réalisiez votre propre nougat ?

Il vous faudra une tasse d’amandes effilées, une tasse de noisettes grillées, deux tasses de sucre, une demi-tasse de miel, deux blancs d’œufs, une cuillère à café de vanille. Faites chauffer votre four à 180°C et faites griller les amandes, les noisettes 10 minutes. Dans une casserole, mélangez le sucre et le miel et portez à 150°C. Pendant ce temps, montez les blancs d’œufs bien fermes. Retirez la préparation du feu et mélangez-la avec les blancs d’œufs, remuez constamment. Ajoutez les fruits secs, la vanille. Versez sur une plaque chemisée de papier sulfurisé, lissez bien le mélange. Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur plusieurs heures. Découpez et dégustez. Cette petite confiserie méditerranéenne comblera le palais de tous les gourmands.