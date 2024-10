Quelle est la durée de vie d’une poule ?

Vous possédez depuis peu des poules et vous vous demandez quel est leur âge et combien de temps vont-elles vivre ? Aujourd’hui, de plus en plus de particuliers adoptent des poules pour diverses raisons, des œufs frais tous les jours, une touche champêtre dans le jardin, une bonne façon de recycler les restes de table. Contrairement aux idées reçues, une poule ne vit pas seulement un ou deux ans.

Avec de bons soins, une nourriture équilibrée, un endroit agréable pour dormir, pondre, les poules peuvent vivre bien plus longtemps, de 6 à 12 ans selon les races . Certaines poules ont une durée de vie plus courte si elles sont exposées à des conditions difficiles.

Les poules en batterie vivent généralement deux ou trois ans en raison de la cadence intensive à laquelle on les soustrait. Les poules qui ont la possibilité de gambader, de manger de l’herbe, des insectes vivent bien plus longtemps.

La race joue un rôle crucial

Une ponte excessive peut avoir un effet important sur la durée de vie d’une poule. Les poules d’ornement souvent bien moins sollicitées vivent plus longtemps, la poule de Soie 10 ans. Sussex 10 ans, Pandore 10 à 12 ans. Il est parfois difficile de donner un âge à une poule, certains indices peuvent vous aider. Les poules jeunes ont une peau lisse et douce, les plus âgées ont des plis et des signes de relâchement cutané.

Le poids est aussi un indicateur à prendre en copte, il varie selon les races. Pour que vos poules vivent longtemps, veillez à ce qu’elles évoluent dans un espace propre, sécurisé, spacieux. Il faut aussi qu’elles puissent gambader dans de l’herbe. Les poules sont sujettes aux parasites, n’hésitez pas à les traiter régulièrement. Une poule bien nourrie, bien soignée peut vivre jusqu’à 16 ans.