Les effets du froid, le vrai du faux

Actuellement, la France connaît une petite vague de froid, la neige est attendue sur toute la partie nord. Les températures frôlent le négatif. Ce froid a-t-il un effet négatif sur notre santé ou est-il bénéfique ? Les pathologies hivernales sont en augmentation. Il est donc important de savoir que le froid n’est pas le seul à nous rendre malade.

Les défenses immunitaires réduites

Avec ce froid, on a tendance à se calfeutrer chez soi. La chaleur de la maison, du bureau a une incidence sur la circulation des virus hivernaux. Ils se transmettent plus facilement surtout si on oublie d’aérer.

Le froid, l’air sec ont tendance à faire diminuer les défenses immunitaires. Notre corps est donc beaucoup plus fragile, des crises cardiaques peuvent se produire en cas de grand froid chez les personnes fragilisées. Lorsqu’il fait froid, il convient de s’habiller correctement, de couvrir les extrémités du corps, tête, mains, pieds.

Ce n’est pas le seul responsable

On pense souvent à tort que le froid est le seul coupable face aux pathologies comme l’angine, les rhumes. Le froid diminue l’activité des cellules immunitaires. Ce qui peut potentiellement réduire notre capacité à lutter contre les infections.

Le froid irrite les voies respiratoires d’où la nécessité d’opter pour une écharpe. Il est essentiel d’avoir une bonne hygiène de vie, de bien se couvrir, de se faire vacciner contre la grippe. Le froid n’est pas un ennemi si on sait l’apprivoiser avec discernement. L’adaptation de notre comportement face au froid est déterminante pour rester en bonne santé.