Hiver : les aliments pour renforcer votre immunité et éviter les maladies

Le froid, la baisse des rayons du soleil, l’humidité, les maladies hivernales se profilent à l’horizon. Pour éviter de tomber malade, il existe de petites astuces et notamment adopter une alimentation riche en antioxydants et en minéraux. C’est un excellent moyen de rendre l’organisme plus fort face aux virus comme la grippe. Il est essentiel en hiver de booster ses défenses immunitaires.

Des aliments riches en vitamines

La vitamine C va aider l’organisme à lutter contre les maladies hivernales. On la retrouve dans les kiwis, les choux, les goyaves, les citrons, les oranges, les épinards, les brocolis. La vitamine D est importante surtout en période hivernale où les rayons du soleil se font plus rares.

Elle se cache dans les poissons gras, le chocolat noir, les champignons. Il faut aussi penser aux oméga 3 bénéfiques pour le système immunitaire. On opte pour les sardines, le saumon, les huiles de colza, de lin.

N’oublions pas les probiotiques

Une grande partie du système immunitaire se trouve dans les intestins. Il est donc judicieux d’en prendre le plus grand soin. On mise sur des aliments tels que la choucroute, les fromages, les yaourts. On peut également prendre des probiotiques sous forme de compléments alimentaires. En hiver, les agrumes sont incontournables. Ne vous privez pas de citrons, d’oranges, de clémentines.

Vous pouvez dans vos jus ajouter du gingembre râpé et une pincée de curcuma aux vertus anti-inflammatoires et antivirales. Pour rester en bonne santé l’hiver, l’alimentation est un point déterminant.