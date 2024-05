Dans les aéroports, les boutiques sans taxes avec le duty free 

Le principe du duty free

Les boutiques duty free, exemptes de taxes gouvernementales telles que la TVA, sont censées offrir des produits à des prix inférieurs à ceux des boutiques traditionnelles. Situées dans les zones internationales des aéroports, ces boutiques sont également présentes aux frontières et dans certains grands centres commerciaux, comme à Manille aux Philippines. Leur promesse ? Des produits 20 % moins chers en moyenne.

Qu’acheter dans ces boutiques ?

De la nourriture, des confiseries, des appareils électroniques, des parfums de luxe, des souvenirs, et des alcools sont quelques-unes des options disponibles. Ces articles variés répondent aux besoins immédiats des voyageurs, souvent en quête de cadeaux de dernière minute ou de produits de luxe à des tarifs réduits.

Les pièges à éviter

Malgré l’absence de TVA, les prix peuvent être gonflés. Les loyers élevés des locaux aéroportuaires et une stratégie commerciale axée sur le luxe peuvent entraîner des tarifs supérieurs à ceux des supermarchés classiques. Certains produits, comme les confiseries et certains appareils électroniques, peuvent coûter plus cher que dans les magasins habituels. Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de comparer les prix avant de faire un achat.

Les bonnes affaires possibles

Cependant, il existe des exceptions. Certains spiritueux et parfums de marque peuvent être significativement moins chers. De même, le tabac peut offrir de réelles économies comparé aux prix locaux, surtout dans des pays comme la France où les taxes sont particulièrement élevées.

Attention aux limites réglementaires

Il est crucial de se rappeler les restrictions quantitatives sur certains produits comme l’alcool et le tabac. Chaque pays a ses propres limites, et il est important de se renseigner pour éviter des problèmes à la douane.

Destination shopping : où trouver les meilleures offres ?

Pour des achats duty free économiques, certaines destinations se démarquent. Les îles Canaries, Andorre, Jersey, et Guernesey offrent d’excellents prix en Europe. À l’international, les aéroports de Moscou, Oslo, Budapest, et JFK à New York sont renommés pour leurs bonnes affaires sur le tabac, le parfum et l’alcool.

Utilisez la technologie à votre avantage

Pour maximiser vos économies, utilisez votre smartphone pour comparer les prix des produits qui vous intéressent avec ceux disponibles localement. Cela vous permettra de décider rapidement si une offre en duty free vaut vraiment le coup.

Faire des achats dans les boutiques duty free peut être avantageux, mais cela nécessite préparation et prudence. Avec les bonnes informations et un peu de recherche, vous pouvez transformer vos longues heures d’attente en aéroport en une session de shopping profitable. Rappelez-vous, la clé est de savoir ce que vous achetez et à quel prix.