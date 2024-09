Comment se simplifier la vie, qu’est-ce que la slow life ?

Les vacances sont terminées et la rentrée vous a rappelé à l’ordre avec son lot d’inconvénients, travail, école,maison et vous vous sentez déjà débordé, stressé. Une philosophie, la slow life pourrait vous aider à être plus zen. Elle a tout pour séduire.

Le principe est simple, cela consiste à tout faire pour que la vie soit plus belle. Il suffit de ralentir la cadence, de faire les choses à son rythme, sans stress.

Pour tous les aspects de la vie

Il est parfois très compliqué de faire face à tous les aléas du quotidien. On se sent très vite débordé. Stress, anxiété, énervement sont au rendez-vous. Votre santé pourrait en pâtir et les bienfaits des vacances se sont envolés. L’idée est de tout changer, de prendre de nouvelles habitudes, de restructurer le quotidien afin d’avoir une vie plus calme, plus sereine.

La slow life s’applique à tous les aspects de la vie, enfants, nourriture, décoration, travail, tâches ménagères, garde-robe, loisirs. La slow life permet de se dégager du temps pour soi pour faire des activités que l’on aime sans stress, en toute sérénité. Apprendre à organiser son temps reste la clé d’une vie plus tranquille.

Apprécier la vie pour être plus heureux

La slow life permet de ralentir le rythme afin de mieux s’épanouir. Il faut dans un premier temps prendre du recul, se demander ce qui est important pour soi. Le but est de privilégier la qualité à la quantité. La slow life est apparue en 1986 lorsque le journaliste gastronome Carlo Petrini a créé la slow food pour contrer le fast food. La slow life, c’est s’accorder une pause de temps en temps, de prendre le temps de s’aérer lors du déjeuner. La méditation reste le premier pas vers la slow life. On ferme les yeux et durant 10 minutes, on médite.

Prévoir un planning la veille pour le lendemain permet une meilleure organisation, moins de stress. Il est important de limiter les écrans, les réseaux sociaux. La slow life s’applique dans tous les domaines. À vous de créer un univers plus souple qui vous simplifiera la vie.