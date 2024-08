Scènes de ménage, la série de M6 est de nouveau en deuil

Il y a quelques mois, Huguette, la femme de Raymond disparaissait. Aujourd’hui de nouveau, la série connaît un autre décès emblématique. Un an et demi après la mort de Marion Game, le décès de Yannick Mazzelli qui luttait contre une longue maladie s’est éteint à l’hôpital laissant une femme et deux enfants. Cette annonce va impacter directement le couple Fabien et Emma puisque l’acteur jouait le frère d’Anne Elisabeth Blateau.

Le monde des séries en deuil

Dans la nuit du 29 et 30 juillet, l’un des visages emblématiques de la série (Gen V) a dit au revoir à Chance Perdomo. Aujourd’hui, c’est Hervé de scènes de ménage qui nous quitte après avoir lutté contre la maladie.

Yannick Mazzilli avait également interprété des rôles marquants dans des fictions comme Joséphine ange Gardien, Engrenages ou RIS police scientifique. Depuis 2012, Yannick Mazzilli jouait le frère d’Emma dans Scènes de ménage. Son rôle ne cessait de prendre de l’importance, on le voyait de plus en plus dans la série. Valérie Damidot lui a rendu hommage , elle avait joué avec lui au théâtre.

Scènes de ménage perd un autre comédien

Après Marion Game en 2023, les acteurs de la série humoristique sont de nouveau en deuil. Yannik Mazzilli qui jouait le rôle du frère d’Emma s’est éteint à l’hôpital comme l’a révélé Actu-FR. Issu du cours Florent, Yannick Mazzelli a joué de nombreuses pièces de théâtre notamment une avec Valérie Damidot « le grand bain ».

Il devait remonter sur scène à la fin de l’année en compagnie d’Enora Malagré dans « Vive le vent ». Des hommages ont fleuri sur les réseaux sociaux. M6 a décidé de rendre hommage à l’acteur en diffusant ce mercredi 31 juillet à 13 h une compilation des épisodes de scènes de ménage dans lesquels il apparaissait.