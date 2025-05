Un symbole éternel de la mode à la française

Qui ne connaît pas le pull à rayures bleu et blanc ? Ce printemps, il fait son grand retour. Tous les influenceurs, les férues de mode l’ont déjà adopté. Le pull rayé devient la pièce phare du dressing en 2025. Ce printemps, on fait un petit détour par la Bretagne qui reste le berceau de la mythique marinière. Elle a été créée en 1858 par la marine nationale. Aujourd’hui, elle retrouve ses lettres de noblesse. Jean Paul Gaultier l’avait déjà mise à l’honneur dans l’une de ses collections dans les années 80.

La marinière quitte résolument le port

Le pull rayé bleu et blanc est annoncé en ce début de printemps comme étant la pièce à adopter selon Pinterest. La marinière a su se réinventer au fil des années. Avec sa coupe classique, à manches longues ou courtes, elle reste sans contexte un incontournable. On peut l’associer facilement avec un jean, une paire de sneakers, une veste ou un blazer. On peut aussi pour plus de modernité la marier avec une jupe en dentelle ou à volants pour un esprit bohème. Outre le tee-shirt, les rayures sont aussi des tendances sur une robe , un vrai chic à la française. Pourquoi ne pas choisir un débardeur à rayures blanc et bleu que l’on portera avec un jean baggy et des sandales compensées.

La marinière, une pièce qui devient virale sur les réseaux sociaux

Cet ensemble qui incarne à merveille le chic à la française promet d’être la tendance de ce printemps 2025. Un twin-set en mailles composé d’un cardigan tout en légèreté, d’un mini short assorti, vous pourrez le porter pour aller à la plage, pour sortir. N’oubliez pas les sneakers ou pourquoi pas des tongs à talons. La marinière était originellement destinée aux pêcheurs, aux marins. Aujourd’hui, elle s’est imposée comme étant une pièce déterminante du prêt-à-porter. Ses rayures ont traversé les époques, une vraie signature de la mode à la française. La marinière traditionnelle s’offre un vent de fraîcheur. On la retrouve avec des teintes pastel, des rayures alliant finesse et épaisseur. À vous de l’agrémenter avec les bons accessoires, un sac en bandoulière, des bracelets manchettes, des créoles. Entre tradition et modernité, la marinière à rayures séduit.