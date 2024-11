Recette d’hiver à l’Airfryer : gratin de légumes d’hiver et fromage fondant

Le Airfryer n’est pas seulement réservé aux frites ou aux plats rapides. Il peut également être utilisé pour concocter des recettes réconfortantes et chaleureuses, parfaites pour la saison hivernale. Voici une recette facile et savoureuse : un gratin de légumes d’hiver au fromage fondant, préparé rapidement grâce au Airfryer.

Ingrédients (pour 2 personnes)

200 g de pommes de terre

150 g de patates douces

100 g de chou-fleur

100 g de carottes

50 g de fromage râpé (gruyère, comté ou cheddar selon vos goûts)

20 cl de crème fraîche (ou crème végétale pour une version sans lactose)

1 gousse d’ail

1 cuillère à café de muscade

Sel et poivre au goût

Étapes de préparation

1. Préparez les légumes :

Épluchez les pommes de terre, les patates douces et les carottes. Coupez-les en fines rondelles ou en petits cubes pour une cuisson rapide.

Séparez le chou-fleur en petits bouquets.

2. Pré-cuisez les légumes :

Faites précuire les légumes (pommes de terre, patates douces, carottes et chou-fleur) dans de l’eau bouillante salée pendant 5 minutes. Cette étape garantit qu’ils seront tendres après la cuisson au Airfryer XXL .

Égouttez-les et laissez-les refroidir légèrement.

3. Préparez le gratin :

Dans un bol, mélangez la crème fraîche, l’ail haché, la muscade, le sel et le poivre.

Disposez les légumes précuits dans un plat compatible avec le Airfryer (un petit moule à gratin ou un plat en céramique).

Versez la crème sur les légumes de manière uniforme.

Parsemez généreusement de fromage râpé sur le dessus.

4. Cuisson au Airfryer :

Préchauffez le Airfryer à 180°C pendant 3 minutes .

. Placez le plat dans le panier du Airfryer et faites cuire à 180°C pendant 12 à 15 minutes , jusqu’à ce que le fromage soit bien doré et légèrement gratiné.

Pourquoi cette recette est parfaite pour l’hiver ?

1. Ingrédients de saison :

Les pommes de terre, patates douces, carottes et chou-fleur sont des légumes d’hiver par excellence. Ils sont riches en nutriments et apportent une sensation de réconfort.

2. Plat réconfortant :

Le mélange de légumes fondants et de fromage gratiné offre une explosion de saveurs et une texture chaleureuse, idéale pour les soirées froides.

3. Rapide et pratique :

Grâce au Airfryer, la cuisson est rapide et uniforme. Pas besoin d’attendre longtemps pour savourer un bon gratin !

Astuces et variantes

Ajoutez des protéines : Pour un plat plus complet, incorporez des dés de jambon, de poulet ou des morceaux de tofu avant de cuire le gratin.

Valeurs nutritionnelles (par portion)

Calories : 350 kcal

Accompagnements

Ce gratin peut être servi comme plat principal léger, accompagné d’une salade verte ou d’une soupe chaude, idéal pour la santé et le bien être. Il peut également être un accompagnement idéal pour une viande rôtie ou un poisson grillé.

Ce gratin de légumes d’hiver au Airfryer est une recette facile, rapide et délicieuse qui s’adapte à toutes les envies. En combinant les saveurs réconfortantes des légumes de saison et le plaisir du fromage fondu, il ravira petits et grands lors des repas hivernaux. Essayez-le pour un dîner cocooning ou en accompagnement d’un repas festif ! 🍂