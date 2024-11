Les téléfilms doudou que l’on aime regarder en attendant Noël

Avec les fêtes qui approchent à grands pas, les chaînes de télévision tout comme les plateformes proposent des téléfilms de Noël. Pourquoi sommes-nous tant attachés à ce rituel télévisé ? Tous ces films forment une parenthèse féerique dans notre quotidien. Les ingrédients qui les composent sont simples, mais ils touchent une grande partie de la population, principalement les femmes.

Des histoires réconfortantes

Plus de 66% des Français regardent chaque année ce type de téléfilms. Les chaînes comme TF1, M6 proposent dès le début du mois de novembre un grand nombre de téléfilms de Noël, certains sont des rediffusions d’autres sont des inédits. Que l’on aime ou que l’on déteste, impossible de passer à côté de tous ces téléfilms un peu désuets. Ces histoires à l’eau de rose séduisent un grand nombre d’entre nous, car elles font du bien. Même si la qualité de l’intrigue n’est pas très compliquée, la magie est bien là.

Pour attendre Noël dans la douceur

Tous ces téléfilms de Noël connaissent une fin heureuse et c’est ce qui plaît. Ces films réveillent notre âme d’enfant. On aime se replonger dans des souvenirs heureux, chaleureux. Entre les traditions, les cadeaux, le père Noël, l’intrigue, ces films nous plongent dans un bien-être incomparable, de vrais doudous. Avec les fêtes de Noël, on se rapproche de nos sensations d’enfant. On sait qu’à la fin tout finira bien, ce qui n’est pas toujours le cas dans la vraie vie.