Ce week-end, c’est la Chandeleur, les crêpes sont à l’honneur

Après Noël, la galette des Rois, c’est le moment de déguster de bonnes crêpes. La Chandeleur désigne un jour bien particulier au cours duquel les Français préparent des crêpes en famille, entre amis. Agrémentées de sucre, de confiture, de pâte à tartiner ou de produits salés comme du jambon, du fromage, les crêpes restent un mets très prisé en France. Cette fête remonte à des moments très précis de l’histoire.

La signification, l’origine de la Chandeleur

Au départ cette fête était païenne, elle a ensuite évolué en fête religieuse puis elle est devenue très populaire. On célèbre la Chandeleur dans pratiquement tous les foyers. Les enfants comme les adultes adorent les crêpes. On célèbre cette tradition depuis l’antiquité. Elle avait lieu alors mi-février. On déguste des galettes de céréales, symbolisant le retour du soleil. La Chandeleur tout comme Pâques est devenue au fil du temps une fête religieuse chrétienne. La Chandeleur est fêtée le 2 février, soit 40 jours après Noël, 27 jours après l’épiphanie. Il n’y a pas qu’en France que l’on célèbre la Chandeleur, mais aussi au Mexique, au Luxembourg.

Pourquoi ce nom de Chandeleur ?

On organisait dans les temps anciens des cérémonies avec des torches puis l’église les a remplacées par des chandelles bénites dont la lumière était censée éloigner le mal. Les crêpes avaient une forme ronde représentant le soleil. La tradition voulait que l’on prépare des galettes pour rassasier les pèlerins. La Chandeleur est née en 1472 à Rome. Aujourd’hui encore, une tradition demeure, celle de faire sauter une crêpe de la main droite avec une pièce d’or dans la main gauche. Si la crêpe ne tombe pas au sol, l’année sera prospère. Ce week-end, il va donc falloir cuisiner de bonnes crêpes. Voilà une recette inratable. Dorées, moelleuses, dorées, il vous faudra 250 g de farine, 50 g de sucre, 3 œufs, deux cuillères à soupe de beurre fondu, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé ou le parfum de votre choix. Mélangez le tout et laissez reposer la pâte une heure et le tour est joué, régalez-vous.