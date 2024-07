Matthieu Delormeau dans la tourmente, il aurait été placé en garde à vue

Quatre autres départements sont également concernés par un risque de crues majeures, l'Auvergne, Rhône Alpes. La Saône, la Loire, l'Allier et l'Ardèche risquent de déborder et causer de gros dégâts localisés. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont placées par...