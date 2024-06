Les Français de plus en plus accros à la cocaïne

Elle est aujourd’hui très disponible et cela malgré des saisies records. Les ventes s’envolent et les prix varient entre 60 et 70 euros le gr.

Cannabis, cocaïne, des drogues festives

Les fêtes, les réunions entre amis, de travail, on n’hésite plus à ajouter ce type de drogue pour rester au top. La consommation de cocaïne a été multipliée par 10 en seulement quelques années. La Colombie reste le premier producteur mondial avec plus de 1738 tonnes fabriquées. En 2022, 27 tonnes ont été saisies en France, des chiffres relayés dans le dernier bilan des autorités. C’est le même constat pour l’ecstasy qui ne cesse de progresser.

Le cannabis reste la drogue la plus consommée en France, un adulte sur deux a déjà fumé du cannabis. Des produits de synthèse ont envahi le marché, GHB, GBL, 3MMC. Ils sont prisés pour décupler le plaisir sexuel, l’endurance.

La cocaïne fait d’énormes ravages

De plus en plus facile à trouver, la cocaïne devient un réel danger. En France, c’est l’une des drogues les plus consommées, plus de 600 000 personnes ont pris de cette drogue au moins une fois par an selon l’OFDT. La prise de cette drogue va se traduire par un gain d’énergie, d’humeur, d’activité. Les risques sont conséquents, baisse du niveau de la perception, accident vasculaire cérébral, hypertension, insuffisance rénale, obsession.

La consommation de cocaïne entraîne une dépendance. On n’a pas encore trouvé de traitements miracles pour soigner cette addiction mis à part la méthadone. Ce médicament n’est pas efficace à 100%, d’énormes progrès médicaux restent à faire. La cocaïne concerne aujourd’hui tout le monde, le boulanger comme l’avocat, elle est totalement banalisée.