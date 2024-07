Les objets de grand-mère se vendent à prix d’or

L’intérêt pour ces objets réside dans leur esthétisme rétro, leur grande qualité, leur rareté. Que vous soyez collectionneur ou simple amateur, le rétro est tendance.

Ils se marchandent à des prix très élevés

Véritable trésor de nos grands-mères, la corbeille en osier fait son grand retour dans nos intérieurs. Elle est prisée pour son aspect naturel, artisanal. Elle est facile à trouver et elle rend de multiples services.

On peut déposer du pain, des fruits et elle apporte une touche chaleureuse à notre intérieur moderne. La vaisselle ancienne est aussi très recherchée. On s’arrache sur les brocantes, les assiettes, les bols, les verres aux motifs floraux, géométriques. Que cette vaisselle soit en porcelaine ou en faïence, elle est parfaite pour donner une touche rétro à notre intérieur. Si vous possédez un tel trésor, surtout gardez le bien.

Des objets remplis de souvenirs

On a tous connu chez nos grands-parents ces objets chargés de souvenirs. Aujourd’hui, on aime retrouver cette ambiance avec ces objets vintage. Avec son allure rassurante, la star des brocantes n’est autre que la dame Jeanne. Cette grosse bouteille aux formes arrondies est élégante, elle fait partie des accessoires très recherchés. On peut y déposer des fleurs séchées, la transformer en lampe, la poser sur un meuble. Un intérieur sans rideaux, c’est triste et impersonnel.

Pourquoi ne pas opter pour des rideaux fleuris, vintage. Ils reviennent en force dans la déco de 2024. Motifs vichy, fleurs imposantes, les rideaux d’antan se transforment aussi en coussins, en nappes et on peut aussi habiller nos fenêtres avec. Pour un retour en enfance, pourquoi ne pas jouer la carte de l’ancien ?