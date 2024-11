Le jour se lève sur Notre-Dame de Paris

Cinq ans après l’incendie qui a ravagé en partie Notre-Dame, elle s’apprête à rouvrir ses portes au public. Des milliers d’artisans ont œuvré durant toutes ses années pour rendre à Notre-Dame son âme. Le public est attendu le 7 décembre 2024 . Une cérémonie spéciale est attendue pour cette réouverture tant espérée. Elle sera présidée par l’archevêque de Paris.

La chute de a flèche de Notre-Dame

Le 15 avril 2019, Notre-Dame subissait les foudres d’un incendie. Sa charpente surnommée « la forêt » a été détruite tout comme comme la flèche. Durant cinq ans plus de 2000 ouvriers spécialisés supervisés par l’architecte Philippe Villeneuve ont restauré Notre-Dame étape par étape.

Une nouvelle flèche a été installée ainsi qu’un coq au sommet, un ange à la trompette et huit cloches au beffroi nord. Des travaux se poursuivront au-delà de la date de réouverture prévue le 7 et 8 décembre prochain. Un nouveau système a été installé contre le feu. Notre-Dame peut désormais se défendre seule contre l’incendie.

Des millions de visiteurs attendus

Avant l’incendie, plus de 11 millions de visiteurs ont franchi ses portes, on devrait passer à plus de 14 millions dès la réouverture, soit plus de 4000 par jour. Les premiers visiteurs pourront découvrir de nouveaux dispositifs, maquettes 3D, dossiers pédagogiques, applications mobiles.

Plus de 500 bénévoles sont prévus pour faciliter la visite. Le 7 et 8 décembre prochain, le président de la République va s’exprimer. Un concert est prévu à 21 heures. La soirée devrait s’achever avec un musicien électronique, le DJ Michaël Canitrot. La première messe se déroule le 8 décembre à 10 heures 30.