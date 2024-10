Chiens au travail, employés heureux

Emmener son animal de compagnie sur le lieu de son travail vous aide à rester calme, détendu. Tous les employés qui ont déjà vécu une telle expérience s’entendent à dire que l’ambiance est plus sereine. Emmener son chien au travail pourrait augmenter la concentration de plus de 33%, le dévouement 16%. Les chiens apportent de la joie, de la bonne humeur, du bien-être.

Les avantages du chien au bureau

Travailler avec son chien améliore grandement la bonne humeur. Les défis sont plus faciles à gérer. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, les difficultés sont surmontées beaucoup plus aisément. Côtoyer des animaux diminue le stress, augmente le bien-être selon plusieurs études. Les animaux de compagnie sont d’excellents réducteurs d’anxiété et ils améliorent l’ambiance, les conditions de travail. Promener son animal de compagnie durant les pauses a un effet bénéfique sur le moral, le stress, la santé.

Les faits parlent d’eux-mêmes

Certains employés ont du mal à se lier avec les autres d’où l’intérêt d’avoir un chien. Il va aider à la rencontre, à la discussion. Tous les propriétaires d’animaux vont pouvoir se raconter des anecdotes. Plus de 40% des personnes ayant un chien déclarent que cela améliore l’équilibre entre la vie professionnelle et privée, 45% avouent que l’animal va créer une atmosphère beaucoup plus détendue, plus de 50% des employés qui n’ont pas d’animaux de compagnie considèrent que c’est un réel avantage. De plus en plus de start-up acceptent la présence des animaux de compagnie. Ils vont créer une synergie positive entre tous les employés.