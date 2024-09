Le chien peut-il détecter une maladie chez l’être humain ?

Le chien reste le meilleur ami de l’homme, c’est incontestable. Il se montre à l’écoute de ses moindres besoins. Parfois, on a même l’impression qu’il pourrait même nous parler tellement son regard est expressif. Avoir un chien est bon pour le moral, on se sent protégé, en sécurité, aimé.

On a tendance à penser que le chien est tellement proche de l’homme qu’il pourrait détecter certaines pathologies.

Le chien peut-il sentir une maladie ?

Cet animal de compagnie a un odorat très développé. Le sixième sens du chien n’a rien d’imaginaire, c’est une réalité. Avec leur odorat exceptionnel, le chien est souvent utilisé pour rechercher des personnes disparues, de la drogue.

Le chien peut aussi détecter certaines maladies, celles que les médecins nomment les « chimio signaux », diabète, infections urinaires, quelques cancers comme celui du poumon, de la prostate. Les chiens et principalement certaines races sont dotés d’un pouvoir olfactif très puissant. Ils peuvent ressentir si leurs maîtres sont souffrants ou non. Les chiens remarquent chez l’homme tout changement, toute modification.

Une grande sensibilité

Si vous avez un virus, une bactérie, votre chien va le sentir. L’odorat des chiens est environ un million de fois plus important que celui de l’être humain. Le chien va développer des liens affectifs très forts avec son maître. C’est ainsi qu’il va pouvoir détecter s’il souffre ou non d’une pathologie. Son comportement va changer s’il ressent une maladie sous-jacente. Il va alors montrer plus d’attention, d’affection à son propriétaire.

Le chien peut sentir une grossesse du fait du changement des hormones chez la femme, de même qu’il perçoit l’accouchement. Des études ont prouvé que certains chiens avaient sauvé la vie de leurs maîtres grâce à leur flair très puissant. Le chien peut détecter des maladies que les médecins n’auraient pas encore diagnostiquées chez leurs patients.