Vent, pluie, crues, méga déprime

Depuis quelques jours la France connaît une météo assez perturbée. Le vent, la pluie, les crues s’intensifient dans de nombreux départements. Les conséquences sont désastreuses. Actuellement, plus d’une trentaine de départements sont en alerte orange suite au passage de la dépression Kirk. Le vent devrait souffler très fort ce mercredi.

Des pluies intenses sur la France

La dépression Kirk va entraîner de graves perturbations dans de nombreux départements, Vendée, Champagne, Pyrénées, Loire, Rhône, Vosges. On attend plus d’un mois de précipitations en une journée dans un axe allant de la Vendée à la Lorraine en passant par la région parisienne. Cette tempête suit des épisodes très humides. En effet, on a connu sur notre territoire cette année des épisodes de pluie assez importants. Le mois de septembre a été décrit comme étant le plus pluvieux depuis vingt-cinq ans. Tout cela est-il dû au changement climatique, températures en hausse, précipitations extrêmes ?

Le mauvais temps affecte notre moral

Il faut bien se l’avouer, la météo joue un rôle important dans notre vie. Nous sommes un grand nombre a voir notre moral affecté défavorablement lorsque le temps est mauvais. Pluie, vent, crues, les conséquences sur notre quotidien sont bien réelles. L’été, le soleil nous met en joie et on se sent plus épanouie. A contrario, en hiver, lorsque les températures baissent, que la météo est perturbée, on a tendance à déprimer, à avoir moins de motivation pour le travail, à avoir un mauvais sommeil, une mémoire défaillante. Il existe des solutions. Il est essentiel de faire rentrer au maximum la lumière naturelle dans son cadre de vie. Il vaut mieux mettre un pull plutôt que de monter le chauffage. Notre corps va ainsi maintenir une certaine température corporelle. On peut aussi utiliser 30 minutes par jour la luminothérapie, elle va booster notre humeur et on entamera sa journée dans de meilleures conditions.