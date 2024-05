Temu, des associations portent plainte contre cette plateforme

Elles accusent Temu de violer plusieurs règlements de l’Union européenne.

Des interfaces trompeuses

La directrice du bureau européen de l’union des consommateurs dénonce ce qui se passe sur la plateforme chinoise. Elle serait en effet truffée d’interfaces trompeuses qui inciteraient les consommateurs à dépenser plus. La plainte a été déposée auprès de la Commission européenne. Temu a débarqué en France depuis un an et depuis elle cartonne. Elle vend par millions des produits de grande consommation, cosmétiques, décoration, vêtements, jouets, produits pour animaux, pour le jardin, le tout à des prix parfois dérisoires. Le site rencontre un succès auprès de 75 millions de personnes en Europe. Il est vrai que la plateforme lorsque l’on passe une commande, c’est un peu le parcours du combattant pour la conclure. On est sollicité en permanence à de nouveaux produits.

De nombreuses critiques, est-ce justifié ?

Lancée en Europe en 2023, Temu, la plateforme chinoise d’e-commerce remporte un énorme succès et elle fait l’objet de multiples critiques. Les produits proposés sont expédiés aux consommateurs depuis des usines, des entrepôts chinois à des prix extrêmement bas. UFC Que Choisir ainsi que plusieurs associations de consommateurs portent plaintes contre Temu afin de remédier aux dysfonctionnements constatés qui sont préjudiciables aux consommateurs. Temu ne fournirait pas assez de traçabilité sur les produits qu’elle propose. Elle ne fournirait pas assez de sécurité pour les mineurs. La plateforme serait « truffée d’interfaces trompeuses », ce qui mettrait en danger le pouvoir d’achat des consommateurs. Temu connaît une ascension fulgurante grâce à ses prix cassés.