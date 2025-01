Pour gagner quelques années d’espérance de vie après 50 ans

Le sport est bien connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Comme chaque début d’année, on essaie de prendre de bonnes résolutions, faire des activités physiques en est une. Pour partir du bon pied, pourquoi ne pas faire un peu de sport ? Il n’est pas nécessaire de s’épuiser avec des pompes, des courses à toute allure. Une nouvelle étude vient de démontrer que l’on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé en pratiquant un sport doux. Pour prolonger son espérance de vie, un simple « sport de mamie » suffit à vivre plus de 10 ans.

Une activité accessible à tous, la marche

Une seule heure de marche pourrait apporter six jours de vie supplémentaire. La marche est accessible à tous. On peut facilement l’inclure dans son quotidien. Aujourd’hui, on a tendance à prendre la voiture, les transports en commun pour effectuer de petites distances. Pourquoi ne pas choisir plutôt la marche pour aller au travail , chercher les enfants à l’école, faire les courses, se balader simplement pour se faire du bien ? Selon la dernière étude, pour gagner 11 ans à partir de 50 ans, il faut marcher 3 heures par jour.

Les effets bénéfiques de la marche sur la santé

Pour la santé physique, mentale, la marche est fortement recommandée. Elle permet de se muscler, de réduire le risque cardiovasculaire, de maintenir un poids stable, de vivre plus longtemps, de faire baisser le stress, la tension artérielle. Avec la marche, on sollicite un grand nombre de muscles. Par rapport à d’autres activités physiques, la marche présente un réel intérêt et elle est bénéfique à tout âge. Il est recommandé de marcher 30 minutes par jour. On peut le faire à n’importe quel moment de la journée dès que l’on est disponible. Les scientifiques préconisent de marcher vers 10 heures du matin ou en milieu d’après-midi. Attachez vos lacets et optez pour une bonne marche et vous prolongez votre espérance de vie.