Vivre dans une toute petite maison à l’année, est ce possible ?

Depuis quelques années, on assiste à un renouveau dans l’univers de l’immobilier. Les Tiny house séduisent de plus en plus. La raison, elles sont conçues pour nous simplifier la vie et cela à plusieurs niveaux, alléger nos dépenses énergétiques, l’empreinte écologique. Ces maisons miniatures ont le vent en poupe. Leurs surfaces de 6 à 16m2 valent de 25 000 à plus de 60 000 euros selon les modèles, les finitions. La Tiny house est inspirée d’un mouvement américain des années 2000. Aujourd’hui, ce concept arrive en France.

Peut on y vivre été comme hiver ?

Construire une Tiny house coûte bien moins cher qu’une maison traditionnelle. Plus besoin de s’endetter sur 30 ans avec un crédit, plus de factures énergétiques qui explosent, l’entretien est aussi facilité. Vivre dans petit environnement type mobil home pour les vacances, c’est sympathique mais y résider toute l’année, est ce raisonnable ? Avec la Tiny house, on peut changer de décor assez aisément. Cette petite maison sur roues peut être installée sur un terrain privé de son choix.

La Tiny house se déplace selon ses envies, il suffit d’avoir un point de chute. Pas question de déposer la Tiny house n’importe ou, il existe des réglementations. Le seul inconvénient de cette maison miniature, elle n’est pas conçue pour une famille nombreuse. Elle peut accueillir au maximum 4 personnes. Il faut passer un permis BE pour tracter la Tiny house sur une remorque.

Cette tendance va t-elle se confirmer ?

Si vous souhaitez vous lancer dans ce projet, sachez que l’auto construction coûte moins chère qu’une Tiny house livrée clé en main. Il suffit d’être un très bon bricoleur. La Tiny house est arrivée en France en 2013. Il n’existe pas vraiment de réglementations sur ce type d’habitat. Pour la loi, ces petites maisons restent mobiles et elles sont assimilées à des mobil homes. Comme la Tiny house ne possède pas de fondations, vous n’aurez pas besoin d’un permis de construire sauf si elle dépasse les 20 m2.

La Tiny house n’est pas soumise à la taxe d’aménagement. Hors de question d’installer ce type de maison en bord de mer, dan une forêt, des sites classés. Vous pouvez stationner sur la voie publique au maximum 7 jours à condition de ne pas gêner la circulation. Si vous décidez de l’installer sur un terrain privé, la réglementation prévoit 3 mois, au delà, il faudra demander une autorisation à la mairie du lieu ou elle est installée. La Tiny house est depuis la crise sanitaire une alternative à un appartement en ville. Avez vous déjà envisager de vivre dans une Tiny house ?