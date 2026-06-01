En bref Des prix qui varient du simple au triple selon le produit et la surface Enduit de lissage intérieur entre 8 et 22 € par mètre carré fournitures incluses.

Enduit intérieur complet avec ratissage entre 30 et 70 € selon la complexité.

Obtenir trois devis d’artisans reste la seule façon de cadrer un budget précis.



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Rénover un mur, corriger une cloison bosselée ou préparer un support avant la pose de papier peint ou de peinture : dans tous ces cas, la question du tarif enduit intérieur au m2 arrive très vite. Et les fourchettes constatées sur le marché sont larges. Entre un simple enduit de rebouchage à 8 € le m2 appliqué par un particulier bricoleur et un enduit de finition monocouche posé par un professionnel à 70 € le m2, l’écart n’est pas une erreur de calcul. Il reflète des réalités de chantier très différentes. Support dégradé ou sain, surface réduite ou grande cloison, produit prêt à l’emploi ou mélange à préparer, pose manuelle ou projetée : chaque paramètre déplace le curseur. Avant de signer un devis ou d’acheter vos matériaux, il faut comprendre ce qui justifie ces variations.

Le prix d’un enduit intérieur au m2 selon le type de produit

Il n’existe pas un enduit intérieur universel. Le marché propose plusieurs familles de produits, chacune avec ses contraintes d’application, son rendu final et son budget associé. Choisir le bon type d’enduit conditionne à la fois la qualité du résultat et la cohérence du tarif au m2.

L’enduit de lissage et de rebouchage

Le produit le plus courant sur les chantiers de rénovation intérieure. Il sert à corriger les irrégularités superficielles d’un mur, combler les trous laissés par des chevilles ou lisser une surface avant peinture. Son tarif au m2 reste le plus accessible de la gamme, entre 8 et 22 € tout compris lorsqu’un professionnel intervient. En fourniture seule, un mélange prêt à l’emploi se trouve entre 5 et 10 € le seau de 25 kg, ce qui permet de couvrir environ 12 à 15 m2 en couche fine.

L’application est relativement rapide sur un support sain. Sur une cloison en bon état, un artisan expérimenté peut traiter 40 à 60 m2 par jour. La main-d’œuvre représente ici la majeure partie du tarif final au m2.

💡 Bon à savoir Sur un support légèrement dégradé mais structurellement sain, l’enduit de lissage prêt à l’emploi suffit amplement. Inutile de commander un produit bi-composant plus coûteux pour de simples traces ou micro-fissures.

L’enduit de ciment

Plus résistant à l’humidité, l’enduit de ciment s’utilise dans les pièces exposées à la vapeur, comme les salles de bain ou les cuisines non carrelées. Son épaisseur varie entre 5 et 15 mm selon l’état du support. Le tarif au m2 grimpe entre 20 et 40 € pose incluse. Il nécessite une préparation soigneuse du support et, souvent, l’application d’un gobetis accrocheur avant la pose de l’enduit de corps.

L’enduit monocouche intérieur

Moins fréquent à l’intérieur qu’en façade extérieure, l’enduit monocouche intérieur simplifie les étapes de chantier en regroupant plusieurs fonctions en une seule application. Son tarif au m2 oscille entre 30 et 50 € main-d’œuvre comprise. Il convient particulièrement aux supports neufs ou réguliers, parpaings et béton banché notamment. Sur une surface préparée, la mise en œuvre est rapide et le rendu uniforme.

Type d’enduit Usage principal Tarif m2 (pose incluse) Lissage / rebouchage Corrections légères, finition avant peinture 8 à 22 € Enduit de ciment Pièces humides, salles de bain 20 à 40 € Enduit monocouche Supports neufs ou réguliers 30 à 50 € Enduit à la chaux Maisons anciennes, pierres, briques 35 à 70 € Enduit projeté Grandes surfaces, chantiers rapides 30 à 55 €

35 € Tarif moyen au m2 d’un enduit intérieur professionnel, toutes finitions confondues

Photo : Tima Miroshnichenko / Pexels

Les éléments qui font vraiment varier le tarif enduit intérieur au m2

La fourchette de prix n’est pas un flou artistique. Elle traduit des facteurs concrets que tout maître d’ouvrage doit anticiper avant d’ouvrir les devis.

L’état du support

La préparation du mur représente souvent 30 à 40 % du tarif global. Un support dégradé, recouvert d’ancien papier peint à décoller, de peinture cloquée ou de traces d’humidité exige un travail préliminaire important. Le professionnel doit gratter, dépoussiérer, appliquer un primaire d’accrochage et parfois poser un gobetis avant même la première couche d’enduit. Sur un mur nu et sain en revanche, la pose peut démarrer sans délai supplémentaire.

Présence d’ancien papier peint à retirer intégralement

Fissures à reboucher avant enduisage

Traces d’humidité à traiter en amont

Support friable nécessitant un primaire de consolidation

Angles et tableaux de fenêtres à reprendre manuellement

⚠️ Attention Ne pas traiter les traces d’humidité avant d’enduire est l’erreur la plus coûteuse du chantier. L’enduit appliqué sur un support humide décollera dans les mois suivants, obligeant à tout recommencer à plein tarif.

La surface à couvrir

Un artisan ne facture pas au m2 une petite surface comme une grande. Sur moins de 20 m2, le tarif unitaire grimpe mécaniquement car les frais de déplacement, d’installation du matériel et de préparation du chantier restent fixes. À surface équivalente, un chantier de 80 m2 revient proportionnellement moins cher qu’une intervention sur une seule cloison de 12 m2. C’est une réalité économique qu’il faut intégrer dans le budget.

Le type de finition souhaité

Un enduit taloché ou gratté demande moins de savoir-faire qu’un enduit lissé à la spatule pour une finition miroir. Plus la finition est exigeante, plus le tarif au m2 augmente, simplement parce que le temps de travail s’allonge et que la technicité requise justifie un taux horaire plus élevé. Un professionnel spécialisé dans les enduits décoratifs facturera davantage qu’un peintre généraliste qui pose un enduit de lissage standard. C’est pourquoi faire appel à un professionnel spécialisé garantit un résultat optimal.

À retenir L’état du support, la surface totale et le niveau de finition attendu sont les trois leviers principaux du tarif enduit intérieur au m2. Agir sur l’un d’eux modifie le budget final de façon significative.

Tarif enduit intérieur au m2 et main-d’œuvre

La main-d’œuvre pèse lourd dans le tarif final d’un chantier d’enduit intérieur. En France, le taux horaire d’un plâtrier enduiseur qualifié se situe entre 35 et 55 € de l’heure hors taxes. Pour un artisan indépendant sans salariés dans une zone moins tendue, le tarif peut descendre à 30 €. Dans les grandes agglomérations, notamment en Île-de-France, il dépasse régulièrement 60 €.

En pratique, voici comment se décompose le tarif moyen au m2 pour un enduit intérieur complet sur un support préparé :

Fourniture des matériaux (enduit, primaire, accessoires) entre 5 et 15 € par m2

Main-d’œuvre entre 20 et 45 € par m2 selon la technicité

Frais de déplacement et de chantier variables selon la distance

Lissage simple 8 à 22 €/m2, pour murs en bon état Enduit à la chaux 35 à 70 €/m2, maisons anciennes Enduit projeté 30 à 55 €/m2, grandes surfaces Enduit décoratif 40 à 80 €/m2, finition haut de gamme

Faire appel à un professionnel ou poser soi-même ?

Un particulier bricoleur peut poser un enduit de lissage ou de rebouchage sur une petite surface. Les mélanges prêts à l’emploi vendus en grande surface de bricolage sont formulés pour une application simple au couteau ou à la spatule. Le coût des matériaux seuls tourne autour de 5 à 10 € le m2. Le risque réel se situe dans la qualité du résultat : un enduit mal posé, trop épais ou mal séché génère des fissures ou des décollements qui coûtent plus cher à reprendre que le chantier initial.

Pour une surface de plus de 30 m2, pour un support dégradé ou pour toute finition visible sous une lumière rasante, le recours à un professionnel reste la solution la plus rentable à long terme.

Avantages Pose par un artisan professionnel

Pose par un artisan professionnel Résultat garanti et durable

Résultat garanti et durable Gain de temps sur le chantier Inconvénients Tarif plus élevé qu’en auto-pose

Tarif plus élevé qu’en auto-pose Nécessite de planifier et d’obtenir des devis

Nécessite de planifier et d’obtenir des devis Délais de disponibilité variables

Infographie — Tarifs de l’enduit intérieur au m2 : ce que coûte vraiment votre chantier

Un devis d’artisan précis repose sur une visite physique du chantier. Méfiez-vous des estimations données par téléphone ou par mètre carré brut sans que le professionnel ait vu le support. Trois points doivent figurer obligatoirement dans un devis d’enduit intérieur sérieux :

Le détail du produit utilisé avec sa référence et son épaisseur d’application

La surface précise à traiter en m2 par type d’intervention

La décomposition entre fournitures et main-d’œuvre

Les travaux préparatoires inclus ou exclus du tarif

Le délai d’exécution estimé

Comparer trois devis d’artisans différents permet d’identifier les écarts de tarif au m2 et de questionner ce qui les explique. Un devis très bas cache souvent une préparation du support non incluse ou un produit d’entrée de gamme. Un devis élevé peut se justifier par une finition haut de gamme ou l’usage d’un enduit à la chaux ou d’un produit bi-composant à séchage rapide.

Le tarif au m2 le moins cher n’est jamais le moins cher une fois le chantier terminé si le support n’a pas été correctement préparé.

Les exemples de budget pour cadrer votre projet

Pour vous aider à vous situer avant même de contacter un artisan, voici des fourchettes budgétaires globales selon la surface et le type d’intervention :

Surface Type d’enduit Budget estimé 15 m2 Lissage simple 120 à 330 € 30 m2 Enduit de ciment 600 à 1 200 € 60 m2 Enduit monocouche 1 800 à 3 000 € 100 m2 Enduit à la chaux 3 500 à 7 000 €

Ces budgets intègrent la main-d’œuvre et les fournitures sur un support en état moyen. Ils ne tiennent pas compte de travaux de reprise lourde, d’isolation par l’intérieur ou d’une cloison entièrement à reconstruire.

💡 Bon à savoir Avant toute demande de devis, mesurez précisément vos surfaces en m2 nets (déduisez les portes et fenêtres). Un écart de 10 m2 sur un chantier d’enduit à la chaux peut représenter 500 à 700 € de différence sur le tarif final.

Enduit intérieur et isolation par l’intérieur

Dans les projets de rénovation énergétique, l’enduit intérieur accompagne souvent la pose d’une isolation par l’intérieur sur les murs extérieurs. Après la fixation des panneaux isolants ou le soufflage d’isolant sous doublage, les nouvelles cloisons sèches ou les surfaces de béton cellulaire exposées nécessitent un enduit de finition. Le tarif au m2 dans ce contexte intègre alors les spécificités du support isolant, souvent plus poreux et plus fragile qu’un mur traditionnel.

L’enduit à la chaux trouve ici une pertinence particulière : respirant et régulateur d’hygrométrie, il accompagne les matériaux biosourcés sans piéger l’humidité dans la paroi. Son tarif plus élevé au m2 se justifie par ses propriétés techniques et sa durabilité sur le long terme. Pour un projet global incluant isolation et finition, le budget au m2 peut s’inscrire entre 60 et 120 € selon l’épaisseur d’isolation retenue et le type d’enduit de finition choisi.

Un artisan spécialisé dans la rénovation thermique saura proposer un revêtement cohérent avec le système d’isolation retenu. Le choix du produit n’est pas anodin et mérite d’être discuté en amont du chantier, avant même la commande des matériaux.

Le tarif enduit intérieur au m2 ne se résume pas à comparer des chiffres sur un devis. Il reflète un ensemble de choix techniques sur lesquels vous avez une marge réelle d’action, de la préparation du support au type de finition, en passant par la taille du chantier et le profil de l’artisan. Solliciter plusieurs professionnels, exiger un devis détaillé et comprendre ce que chaque ligne représente reste la meilleure façon de maîtriser votre budget rénovation sans mauvaise surprise en cours de travaux.