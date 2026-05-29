En bref Tarifs placo posé : fourchettes réelles, facteurs de variation et postes à ne pas oublier Prix au m2 placo posé entre 30 et 75 €, main-d’œuvre incluse

Doublage isolant, plafond et pièce humide augmentent sensiblement la note finale

Joints, enduit et finitions représentent souvent 15 à 25 % du coût total



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Rénover une pièce, cloisonner un plateau ou isoler des murs par l’intérieur : dans tous ces cas, la question du prix au m2 placo posé arrive très vite sur la table. Et la réponse n’est jamais simple. Un plaquiste professionnel facture entre 30 et 75 €/m² selon la nature des travaux, le type de plaque choisi et les contraintes du chantier. Cette fourchette large cache des réalités très différentes. Une cloison BA13 standard en appartement ne se chiffre pas comme un doublage isolant sur ossature métallique dans une maison ancienne aux murs irréguliers. Avant de signer un devis, il faut comprendre ce qui fait réellement varier le tarif, poste par poste. Ce guide démonte la mécanique du prix et vous donne les repères concrets pour négocier sans mauvaise surprise.

Les fondamentaux du prix au m2 placo posé

Le prix final affiché sur un devis de plaquiste repose sur deux grandes composantes que l’on confond souvent. D’un côté, le matériau lui-même : la plaque de plâtre, l’ossature métallique, les rails, les vis, la laine de verre ou de roche, l’enduit et les bandes de joints. De l’autre, la main-d’œuvre du plaquiste, qui varie selon la complexité de la pose, l’accessibilité du chantier et la région.

Une plaque de plâtre standard BA13 coûte en moyenne 4 à 8 € le m² de matériau brut. Ce chiffre ne représente qu’une fraction du coût final. La pose, les finitions et les fournitures annexes multiplient facilement ce montant par cinq ou six. Résultat : le prix au m2 placo posé, tout compris, oscille entre 30 et 75 €/m² selon la mission confiée au plaquiste.

30 à 75 € Fourchette du prix au m2 placo posé, main-d’œuvre et finitions incluses

Trois paramètres structurent cette variation :

Le type de plaque retenu (BA13 standard, hydrofuge, phonique, ignifuge)

retenu (BA13 standard, hydrofuge, phonique, ignifuge) La technique de pose adoptée (collée, sur ossature métallique, doublage)

adoptée (collée, sur ossature métallique, doublage) Le niveau de finition exigé (prêt à peindre, enduit lissé, carrelage)

💡 Bon à savoir Avant toute chose, demandez au plaquiste de détailler son devis en distinguant le coût des matériaux, la main-d’œuvre et les finitions. Un devis global sans détail rend toute comparaison impossible.

Photo : Antoni Shkraba Studio / Pexels

Prix au m2 selon le type de plaque de plâtre

Le marché du placoplâtre ne se résume pas à la plaque BA13. Chaque usage appelle un matériau spécifique, avec un impact direct sur le budget. Voici les repères à connaître pour anticiper votre projet.

La plaque BA13 standard

La BA13 reste la plaque de plâtre la plus répandue sur les chantiers. Elle s’utilise pour les cloisons de distribution intérieures, les doublages de murs secs et les plafonds dans des pièces sans contrainte d’humidité. Son prix de pose se situe entre 30 et 55 €/m² fourni et posé, finitions comprises. C’est la solution la moins onéreuse, celle qui convient à la majorité des chantiers courants.

La plaque hydrofuge pour salle de bain et pièces humides

Dans une salle de bain, une cuisine ou toute pièce soumise à l’humidité, la plaque standard est à proscrire. La plaque hydrofuge (reconnaissable à sa couleur verte) résiste à l’humidité ambiante et sert de support au carrelage. Son prix au m2 placo posé grimpe entre 50 et 75 €/m², en raison du coût supérieur du matériau et des exigences de pose plus strictes. Pour une rénovation réussie, consultez notre guide sur la rénovation d’une cuisine rustique.

Le placo phonique pour l’isolation acoustique

Quand le confort acoustique prime, le placo phonique s’impose. Plus dense que la BA13, il atténue significativement les bruits d’impact et aériens entre deux pièces. Son tarif de pose avoisine 55 à 70 €/m², souvent associé à une laine minérale haute densité glissée dans l’ossature pour renforcer les performances. Ce type de doublage acoustique se retrouve fréquemment dans les immeubles collectifs et les maisons mitoyennes.

Le placo ignifuge pour les zones à risque

Certains locaux techniques, gaines palières ou espaces proches d’une chaudière réclament une protection renforcée contre la propagation du feu. Le placo ignifuge, enrichi en additifs résistants aux flammes, affiche un prix au m2 placo posé compris entre 50 et 75 €/m². Sa mise en œuvre exige souvent plusieurs couches et une attention particulière aux joints, ce qui pèse sur la main-d’œuvre.

Type de plaque Usage principal Prix posé au m² BA13 standard Cloisons, doublage, plafond 30 à 55 € Hydrofuge Salle de bain, pièces humides 50 à 75 € Phonique Isolation acoustique 55 à 70 € Ignifuge Locaux techniques, zones à risque 50 à 75 € Isolant thermique Doublage murs extérieurs 40 à 75 €

Doublage ou cloison : deux usages, deux grilles tarifaires

La confusion est fréquente entre une cloison de distribution et un doublage de mur. Ce ne sont pas les mêmes travaux, pas les mêmes matériaux et donc pas les mêmes prix au m2 placo posé.

Le prix d’une cloison placo standard

Une cloison de distribution sépare deux espaces dans une même habitation. Elle est montée sur une ossature métallique composée de rails horizontaux et de montants verticaux. Entre les montants, une laine minérale acoustique améliore l’isolation sonore. Des plaques de plâtre viennent fermer les deux faces. Le tout se termine par l’application d’un enduit et la pose de bandes de joints.

Le prix d’une cloison placo montée par un plaquiste oscille entre 45 et 65 €/m² pour une réalisation standard. Ce tarif intègre les rails, les montants, la laine acoustique basique, les plaques BA13 et le traitement des joints. Une cloison avec isolation thermique renforcée ou double peau grimpe jusqu’à 70 à 80 €/m².

À retenir Une cloison placo sur ossature métallique représente la technique de référence pour les nouvelles constructions et les rénovations : rapide à mettre en œuvre, démontable et compatible avec toutes les finitions.

Le doublage de mur par l’intérieur

Le doublage thermique consiste à recouvrir un mur existant d’une couche isolante complétée par une plaque de plâtre. Deux techniques coexistent sur le marché.

Le doublage collé associe directement une plaque de plâtre à un isolant rigide (polystyrène expansé, polyuréthane). Le panneau composite est simplement collé sur le mur porteur. Cette méthode est rapide mais exige un support plan. Son prix au m2 placo posé se situe entre 40 et 70 €/m².

Le doublage sur ossature métallique intercale une structure de rails entre le mur et la plaque. L’isolant, souvent de la laine de verre ou de roche, est glissé entre les montants. Cette solution offre de meilleures performances thermiques et permet de loger des réseaux (électricité, plomberie). Son coût monte entre 50 et 75 €/m², voire davantage avec un isolant haute performance.

Avantages Doublage collé : pose rapide

Doublage collé : pose rapide Aucune prise sur vide

Aucune prise sur vide Compatible isolants rigides Inconvénients Perd de l’espace habitable

Perd de l’espace habitable Exige un mur plan

Exige un mur plan Réseaux difficiles à intégrer

Le prix du placo plafond

La pose d’un plafond en plaques de plâtre est systématiquement plus chère que la même surface en mur vertical. Le travail en hauteur est physiquement plus contraignant, nécessite un échafaudage et ralentit le rythme d’exécution. Le prix au m2 placo posé en plafond varie entre 35 et 60 €/m² pour une configuration standard, et peut dépasser 70 €/m² sur des plafonds complexes avec faux-plafond suspendu ou traitement acoustique.

⚠️ Attention Ne comparez pas un devis plafond et un devis cloison sur la même base tarifaire. La pose en hauteur mobilise plus de temps et d’équipements, ce qui justifie un écart de 10 à 20 €/m².

Un plaquiste qualifié facture entre 25 et 45 € de l’heure selon la région, son niveau d’expérience et la nature du chantier. En Île-de-France et dans les grandes métropoles, le tarif horaire dépasse régulièrement 40 €. Dans les zones rurales ou en province, il descend plus facilement vers 25 à 30 €.

Pour comprendre le prix au m2 placo posé, il faut raisonner en rendement horaire. Un plaquiste expérimenté réalise en moyenne :

12 à 15 m² de cloison par heure sur un chantier bien préparé

par heure sur un chantier bien préparé 8 à 10 m² de doublage sur ossature en configuration standard

sur ossature en configuration standard 6 à 8 m² de plafond en raison de la contrainte de la hauteur

À ces rendements s’ajoutent le temps de traçage, de découpe, de traitement des angles et des jonctions, ainsi que l’application des joints et de l’enduit. Sur un chantier classique, la main-d’œuvre représente 50 à 65 % du prix final. Les matériaux constituent l’autre part, souvent sous-estimée par les particuliers qui espèrent fournir eux-mêmes les plaques pour réduire la note.

💡 Bon à savoir Fournir les matériaux soi-même ne réduit pas toujours la facture. Le plaquiste prend une marge sur les fournitures, mais il bénéficie aussi de tarifs professionnels auprès des négoces. Dans la majorité des cas, le prix global reste similaire avec ou sans fournitures client.

Infographie — Prix au m2 placo posé : ce que vous allez vraiment payer

L’isolation thermique et phonique : l’invisible qui change tout

Le prix au m2 placo posé grimpe dès que l’isolation s’invite dans l’équation. Et c’est souvent là que les devis surprennent les particuliers.

La laine de verre et la laine de roche

Ces deux matériaux isolants constituent la solution la plus répandue pour garnir les ossatures de cloisons ou de doublages. La laine de verre est légèrement moins chère (2 à 8 €/m² de matériau) et offre de bonnes performances thermiques. La laine de roche est plus dense, mieux adaptée à l’isolation acoustique, et coûte un peu plus (4 à 10 €/m² de matériau). Dans les deux cas, la pose reste rapide et ne modifie que marginalement le tarif horaire du plaquiste.

Les isolants rigides pour le doublage collé

Le polystyrène expansé (PSE) et le polyuréthane (PU) équipent les doublages collés. Le PU affiche les meilleures performances thermiques pour une épaisseur donnée, ce qui le rend précieux quand la perte de surface habitable doit rester minimale. Mais son prix est deux à trois fois supérieur à celui du PSE, ce qui se répercute directement sur le prix au m2 placo posé, en général entre 55 et 75 €/m² avec ce matériau.

Laine de verre Légère, économique, bonnes performances thermiques Laine de roche Dense, excellente isolation phonique, résistante au feu Polystyrène PSE Rigide, abordable, adapté au doublage collé Polyuréthane PU Très performant pour une faible épaisseur, plus onéreux

Finitions et enduit : des postes souvent oubliés dans les devis

Un chantier placo ne s’arrête pas à la pose des plaques. Les finitions conditionnent la qualité esthétique du résultat final et représentent une part non négligeable du budget global.

Le coût des joints et de l’enduit

Le traitement des joints entre plaques exige l’application d’une bande de joint et d’au moins deux passes d’enduit, suivies d’un ponçage. Ce travail de finition est chronophage et demande une vraie maîtrise pour obtenir un rendu lisse. Le coût du jointage et de l’enduit de finition se situe entre 8 et 15 €/m², souvent non inclus dans le prix de pose affiché en première ligne.

Prêt à peindre ou lissé de finition

La distinction entre un mur « prêt à peindre » et un mur « lissé de finition » n’est pas anodine. Le premier accepte une peinture directe avec une légère impression. Le second reçoit une couche d’enduit de finition supplémentaire, poncé jusqu’à obtenir un rendu parfaitement lisse. Cette prestation peut ajouter 5 à 10 €/m² supplémentaires.

À retenir Un devis placo « fourni posé » n’inclut pas systématiquement le traitement complet des joints ni l’enduit de finition. Vérifiez explicitement ce point avant de signer, au risque de voir la facture finale dépasser de 20 % le devis initial.

La règle d’or reste la mise en concurrence. Trois devis minimum pour un chantier de placo permettent de valider les tarifs pratiqués localement et d’identifier les éventuels écarts suspects. Un devis anormalement bas cache souvent des finitions bâclées ou des matériaux de qualité inférieure.

Quelques leviers concrets pour maîtriser le budget :

Regrouper les travaux sur un même chantier réduit les coûts de déplacement et de mise en place

sur un même chantier réduit les coûts de déplacement et de mise en place Préparer l’accès au chantier (pièce vidée, matériaux livrés sur place) limite le temps facturable

(pièce vidée, matériaux livrés sur place) limite le temps facturable Préciser le niveau de finition attendu dès la demande de devis pour éviter les malentendus

dès la demande de devis pour éviter les malentendus Vérifier les qualifications du plaquiste (Qualibat, garantie décennale) avant de s’engager

Un devis de plaquiste sans détail des finitions est un devis à moitié rédigé.

Les plateformes de mise en relation avec des artisans locaux permettent également de comparer rapidement plusieurs propositions et de vérifier les avis clients. Sur Ma-Pomme, vous accédez à des professionnels qualifiés dans votre zone géographique, avec des devis personnalisés adaptés à votre projet de doublage, de cloison ou de plafond en plaques de plâtre.

Le prix au m2 placo posé reflète in fine la qualité de l’artisan autant que celle des matériaux. Un plaquiste expérimenté travaille plus vite, fait moins d’erreurs et livre un résultat qui tient dans la durée. Sur un chantier de 50 m² de cloisons, économiser 5 €/m² sur le tarif horaire peut sembler attractif mais représente un risque réel si les joints craquellent ou si les plaques ne sont pas bien fixées.

Ce que vous devez retenir sur le prix au m2 placo posé avant de lancer votre projet

Le prix au m2 placo posé ne se lit pas isolément. Une donnée brute sans contexte ne sert à rien : 30 €/m² pour une cloison simple dans un appartement bien accessible n’a aucun rapport avec 75 €/m² pour un doublage isolant sur ossature dans une maison ancienne aux murs irréguliers. La surface totale, l’accès au chantier, le type de pièce, le niveau de finition et la région d’intervention modèlent le tarif final autant que le type de plaque retenu.

Lancer plusieurs demandes de devis reste le seul moyen fiable de calibrer votre budget. Exigez des devis détaillés, ligne par ligne, avec la distinction entre matériaux, main-d’œuvre et finitions. Un projet de placo bien préparé est un projet sans mauvaise surprise.