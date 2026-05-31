En bref Des tarifs très variables selon la finition, le produit et la surface concernée Fourchette constatée entre 30 et 105 €/m² pose incluse selon le type d’enduit

Enduit monocouche projeté parmi les solutions les plus économiques du marché

Devis obligatoire pour budgéter précisément son ravalement de façade



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Rénover sa façade sans connaître le prix au m2 d’un enduit de façade, c’est s’exposer à de mauvaises surprises à la réception du devis. Pourtant, les fourchettes de prix circulent en ligne sans contexte, mélangent fourniture et pose, et omettent souvent les coûts annexes qui font basculer le budget total. La réalité est plus contrastée : un enduit traditionnel à la chaux appliqué sur une maison ancienne avec un échafaudage complet ne se compare pas à un monocouche projeté sur une construction récente. Les tarifs observés sur le marché s’étendent de 30 €/m² pour un enduit projeté simple jusqu’à plus de 100 €/m² pour un multicouche haut de gamme, pose incluse. Entre les deux, le type de finition choisi, l’état du support, la région et la configuration du chantier déterminent ce que vous paierez réellement.

Les prix au m2 d’un enduit de façade selon le produit utilisé

Le marché de l’enduit de façade repose sur trois grandes familles de produits, chacune avec son propre positionnement tarifaire. Comprendre ces différences aide à orienter son budget avant même d’obtenir un devis.

L’enduit traditionnel à la chaux reste le revêtement de référence pour les maisons anciennes. Son prix au m2 façade enduit se situe entre 10 et 30 € pour la fourniture seule, et entre 45 et 80 € pose incluse selon l’épaisseur et les finitions retenues. Sa mise en œuvre en plusieurs couches successives allonge le temps de chantier et justifie un tarif main-d’œuvre plus élevé.

L’enduit monocouche acrylique représente la solution la plus répandue en neuf et en rénovation légère. Le produit seul coûte entre 20 et 50 € au m², mais c’est la rapidité d’application qui rend ce type d’enduit attractif financièrement. Posé en une seule passe, il réduit le temps de chantier et donc la part de main-d’œuvre.

Les systèmes multicouches, souvent associés à une isolation thermique par l’extérieur (ITE), atteignent 35 à 100 € pour les matériaux seuls, et jusqu’à 105 €/m² ou davantage une fois la pose intégrée. Ce positionnement premium se justifie par la technicité de la mise en œuvre et les performances attendues sur le long terme.

Type d’enduit Fourniture seule Pose incluse Durée de vie estimée Enduit traditionnel à la chaux 10 à 30 €/m² 45 à 80 €/m² 20 à 30 ans Enduit monocouche acrylique 20 à 50 €/m² 50 à 85 €/m² 15 à 25 ans Système multicouche / ITE 35 à 100 €/m² 70 à 105 €/m² 25 à 35 ans

À retenir La fourniture représente en moyenne 30 à 40 % du coût total d’un ravalement. La main-d’œuvre et les prestations annexes (échafaudage, préparation du support) constituent le reste du budget.

Photo : Jan van der Wolf / Pexels

Prix au m2 façade enduit selon la finition retenue

Au-delà du produit de base, c’est la finition qui détermine en grande partie le rendu visuel et le tarif final. Quatre finitions dominent le marché résidentiel, avec des écarts de prix significatifs entre elles.

Le crépi gratté

La finition grattée consiste à gratter mécaniquement la surface de l’enduit encore frais pour créer une texture régulière. Son prix au m2 se situe entre 25 et 45 € pose incluse pour un monocouche standard. Un propriétaire cité dans les forums spécialisés rapporte une proposition à 23,56 €/m² tout compris (baguettes d’angle, échafaudage, finition grattée), ce qui représente une offre en bas de fourchette à examiner avec soin avant signature.

Le crépi taloché

La finition talochée produit un rendu plus lisse, obtenu par frottage circulaire avec une taloche. Le tarif oscille entre 35 et 55 €/m² pour une pose professionnelle. La technique demande plus de temps et de régularité de la part de l’artisan, ce qui explique un positionnement légèrement supérieur au gratté.

Le crépi écrasé

Moins répandu, l’enduit écrasé offre un aspect très lisse, presque poli. Il nécessite une application soignée et un support parfaitement préparé. Son prix au m2 façade enduit dépasse souvent 50 €, et peut atteindre 65 € pour des surfaces complexes ou des maisons avec nombreux angles et encadrements.

Le crépi projeté

La projection mécanique de l’enduit permet de couvrir de grandes surfaces rapidement. Pour un enduit monocouche projeté, le coût moyen tourne autour de 30 à 45 €/m² main-d’œuvre incluse. Cette méthode offre un rendu uniforme et sans traces de reprise, ce qui en fait un choix fréquent en rénovation sur des maisons de superficie importante.

💡 Bon à savoir Pour une maison de plain-pied avec une surface de façade inférieure à 150 m², le crépi projeté reste la solution la plus compétitive, à condition que le support soit en bon état général.

Ce que comprend réellement un devis d’enduit de façade

Un tarif affiché au m2 pour un enduit de façade ne vaut que si on sait exactement ce qu’il inclut. Les devis incomplets sont la première source de litiges entre propriétaires et artisans. Voici les postes qui doivent figurer dans toute proposition sérieuse.

Les éléments incontournables d’un devis d’enduit de façade :

Préparation du support (nettoyage haute pression, ragréage des fissures)

Fourniture du produit d’enduit (désignation précise, marque, référence)

Application de l’enduit (nombre de couches, technique de projection ou talochage)

Pose des baguettes d’angle et des profils de départ

Location et montage de l’échafaudage

Protection des ouvertures (fenêtres, portes, menuiseries)

Nettoyage et évacuation des déchets en fin de chantier

L’échafaudage mérite une attention particulière. Sur une maison à un étage, son coût tourne entre 1 500 et 4 000 € selon la configuration et la durée du chantier. Certains artisans l’intègrent dans leur prix au m2, d’autres le facturent en ligne séparée ou le sous-traitent. Sans clarification sur ce point, la comparaison entre devis devient impossible.

⚠️ Attention Un devis mentionnant uniquement « pose d’enduit projeté au m² » sans détailler les postes annexes doit alerter. Le prix apparent peut paraître attractif, mais le budget final risque de dépasser largement l’estimation initiale.

Cas pratique pour une maison de 100 m2 de façade

La simulation sur une surface de 100 m2 de façade permet de donner une réalité concrète aux tarifs au m2. Pour une maison individuelle de superficie standard, la façade extérieure représente souvent 150 à 250 m2 de surface réelle, selon le nombre de niveaux et les déductions pour les ouvertures.

Sur une base de 100 m2 nets à enduire, voici ce que donnent les estimations selon les finitions :

Finition Fourchette basse Fourchette haute Budget moyen Enduit projeté monocouche 3 000 € 4 500 € 3 750 € Crépi gratté 2 500 € 4 500 € 3 500 € Enduit taloché 3 500 € 5 500 € 4 500 € Enduit traditionnel à la chaux 4 500 € 8 000 € 6 250 € Système multicouche (ITE incluse) 7 000 € 10 500 € 8 750 €

Pour une maison de plain-pied avec 200 m2 de façade réelle à enduire, le budget total se situe généralement entre 10 000 et 35 000 € tous frais compris, selon la finition retenue, l’état du support et la région. Les maisons présentant des fissures importantes ou un ancien revêtement à décoller voient leur budget majoré de 15 à 30 %.

66 € Prix moyen constaté au m² pour un enduit de façade pose incluse en France

Infographie — Prix au m2 d’un enduit de façade : les vrais tarifs selon la finition et la mise en œuvre

Les facteurs qui font varier le prix au m2 d’un enduit de façade

Deux chantiers identiques en apparence peuvent afficher des écarts de 40 % sur le devis final. Plusieurs variables expliquent ces différences, et les connaître permet de mieux négocier ou d’anticiper les surcoûts.

L’état du support

Un support fissuré, humide ou recouvert d’un ancien enduit friable nécessite une préparation poussée avant toute application. Le décroûtage, le traitement des fissures ou la pose d’un primaire d’accrochage alourdissent la facture. Comptez 5 à 15 €/m² supplémentaires pour une préparation de support complexe.

La géométrie de la maison

Une façade plane et sans obstruction se traite bien plus vite qu’une façade avec de nombreuses fenêtres, des modénatures, des balcons ou des décrochements architecturaux. Chaque élément complexifie la découpe, le calfeutrement et la finition. Le surcoût lié à la complexité architecturale peut atteindre 20 à 30 % du prix de base.

La région et la saison

Les tarifs main-d’œuvre varient sensiblement selon les zones géographiques. Un artisan en Île-de-France ou en région PACA facture en moyenne 15 à 25 % de plus qu’un artisan en zone rurale du centre de la France. Par ailleurs, la saison influe directement sur les conditions d’application : un enduit posé par temps froid (en dessous de 5°C) ou sous forte chaleur peut présenter des défauts d’adhérence, ce qui contraint les chantiers aux périodes printanières et estivales, créant une pression à la hausse sur les tarifs de mars à juillet.

Le choix du matériau et de l’épaisseur

L’épaisseur de l’enduit joue sur la quantité de produit consommée et sur la durée d’application. Un enduit traditionnel appliqué en trois couches successives demande deux à trois fois plus de matériau qu’un monocouche de finition. La nature du matériau (chaux naturelle, ciment blanc, résine acrylique, silicone) modifie également le coût de fourniture de façon très significative.

Avantages Enduit projeté rapide à poser

Enduit projeté rapide à poser Rendu uniforme sans traces de reprise

Rendu uniforme sans traces de reprise Tarif compétitif sur grandes surfaces Inconvénients Aspect moins « artisanal » que le taloché

Aspect moins « artisanal » que le taloché Moins adapté aux maisons en pierre ancienne

Moins adapté aux maisons en pierre ancienne Nécessite du matériel spécialisé

Pourquoi faire appel à un artisan qualifié plutôt qu’à un travail non déclaré

La tentation du travail non déclaré existe dans le bâtiment, et le ravalement de façade n’échappe pas à cette réalité. Des prix parfois deux à trois fois inférieurs aux tarifs du marché sont proposés, généralement sans contrat ni garanties. Les économies apparentes se révèlent souvent illusoires.

Un artisan déclaré offre plusieurs protections concrètes :

Garantie décennale obligatoire couvrant les désordres sur 10 ans après réception des travaux

Assurance responsabilité civile en cas de dommage sur la propriété ou celle des voisins

Possibilité de faire valoir ses droits en cas de malfaçon devant les juridictions compétentes

Accès aux aides fiscales (TVA à taux réduit de 10 % pour les travaux d’amélioration sur logement de plus de 2 ans)

Facturation avec TVA permettant la déductibilité dans certains cas (logement locatif)

Un enduit mal appliqué sans garantie décennale peut se délaminer au bout de quelques années, entraînant des reprises bien plus coûteuses que l’économie initiale réalisée. Les fissures non traitées laissent pénétrer l’humidité, qui dégrade progressivement le mur porteur. Le ravalement n’est pas un poste sur lequel il est raisonnable de sacrifier la qualité.

Un ravalement raté coûte toujours plus cher à reprendre qu’à bien faire dès le départ.

Obtenir le meilleur tarif au m2 pour un enduit de façade ne signifie pas retenir l’offre la moins chère. Cela suppose une démarche méthodique qui maximise la qualité obtenue pour le budget engagé.

Multiplier les devis comparables

Trois devis représentent un minimum pour avoir une vision réaliste du marché local. L’idéal est d’en obtenir quatre à cinq sur des prestations strictement identiques, avec le même produit de référence, la même surface et les mêmes prestations annexes (échafaudage, préparation, finition). Un écart supérieur à 30 % entre deux offres mérite toujours une explication.

Choisir le bon moment

Les artisans du bâtiment ont des plannings chargés d’avril à septembre. Négocier un chantier en période creuse (octobre à février, hors gel) peut permettre d’obtenir des conditions tarifaires plus favorables, à condition que les températures restent compatibles avec la pose.

Regrouper les travaux

Si d’autres postes de rénovation extérieure sont envisagés (remplacement de fenêtres, traitement de la toiture, reprise des joints), les regrouper dans un même appel d’offres réduit les frais fixes d’intervention et améliore le rapport qualité-prix global du chantier. Consultez notre guide complet sur comment bien choisir ses tuiles pour optimiser votre projet.

💡 Bon à savoir Demandez systématiquement la désignation précise du produit d’enduit dans le devis, avec le nom commercial et la référence fabricant. Cela permet de vérifier les caractéristiques techniques et d’éviter les substitutions en cours de chantier. Une bonne assurance local commercial couvre également ces risques matériels.

Les aides financières pour réduire le coût d’un ravalement avec enduit

Sous conditions, plusieurs dispositifs permettent de réduire le budget d’un ravalement de façade.

La TVA à taux réduit de 10 % s’applique aux travaux d’amélioration sur les logements achevés depuis plus de deux ans. Cette réduction s’applique à la fois sur la main-d’œuvre et sur les matériaux fournis par l’entreprise. Elle représente un gain non négligeable sur un chantier à plusieurs milliers d’euros.

Lorsque le ravalement s’accompagne d’une isolation thermique par l’extérieur, d’autres mécanismes entrent en jeu :

MaPrimeRénov’ pour les ménages éligibles selon les conditions de ressources

Certificats d’économies d’énergie (CEE) via les offres des fournisseurs d’énergie

Éco-prêt à taux zéro pour financer les travaux d’isolation

Aides locales proposées par certaines collectivités territoriales

Un ravalement de façade simple (sans isolation) ne bénéficie pas des aides énergétiques. En revanche, associer l’enduit à une démarche d’isolation thermique par l’extérieur ouvre des droits substantiels qui peuvent couvrir 20 à 40 % du coût total selon le profil du ménage.

Enduit projeté 30 à 45 €/m² pose incluse Enduit taloché 35 à 55 €/m² pose incluse Enduit à la chaux 45 à 80 €/m² pose incluse Système multicouche 70 à 105 €/m² pose incluse

Avant de signer un devis, il vaut mieux vérifier si le revêtement envisagé est éligible à un taux de TVA réduit et si une isolation peut être greffée au projet pour débloquer des aides. Un courtier en travaux ou un conseiller de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) peut aider à flécher les dispositifs accessibles selon la situation du propriétaire.

La durée de vie d’un enduit de façade bien posé oscille entre 15 et 35 ans selon le matériau et l’entretien. Rapporté au coût annuel, même un revêtement à 80 €/m² revient à moins de 3 €/m²/an sur sa durée de vie. L’argument du prix au m2 brut ne suffit pas : la qualité d’exécution et le sérieux de l’artisan restent les véritables garants de la rentabilité de l’investissement.

Obtenir un devis précis sur ma-pomme.fr met en relation avec des professionnels qualifiés de la façade, sélectionnés pour leur sérieux et leur connaissance des spécificités régionales de chaque chantier.

Au moment d’arbitrer sur le prix au m2 d’un enduit de façade, la vraie question n’est pas de trouver le tarif le plus bas, mais d’identifier l’offre la plus solide pour la durée de vie attendue du revêtement. Un enduit qui tient 30 ans sans reprise vaut presque toujours mieux qu’un crépi à bas prix qui s’écaille à la quatrième saison.