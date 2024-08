Peut-on se faire enterrer dans son jardin ?

Alain Delon nous a quittés ce dimanche, laissant derrière lui une centaine de films. Le cinéma qu’il aimait tant et qu’il incarnait est désormais plus qu’un souvenir. C’était l’un des derniers grands acteurs. Il vivait à Douchy et voulait qu’après sa mort, il soit enterré au milieu de tous les chiens qui l’avaient accompagné de son vivant. Ses vœux ont été acceptés, il va pouvoir reposer en paix dans sa propriété qu’il aimait tant. Peut-on se faire enterrer chez soi ?

Quelles sont les règles ?

C’était la maison de sa vie, là où il aimait se ressourcer. Il voulait y finir ses jours, y mourir, y être enterré. Il avait fait construire une chapelle. Les célébrités qui souhaitent ainsi se faire inhumer chez eux sont rares en même temps, cela reste une demande très peu courante.

En Corse, cela fait partie des vieilles traditions, mais ailleurs sur le continent, peu de personnes ont recours à cette initiative. Pour être enterré dans son jardin, il faut obtenir l’autorisation du préfet du département, être situé à plus de 35 m d’une zone urbaine et avoir l’aval d’un hydrogéologue.

L’étude du sol est nécessaire

Ce que les spécialistes vont étudier, c’est la décomposition du corps qui pourrait polluer les nappes phréatiques. L’inhumation dans son jardin doit également être formulée par le défunt. En cas d’inhumation d’une urne, les conditions sont similaires, seul l’avis de l’hydrogéologue n’est pas utile. Se faire enterrer chez soi coûte aussi cher qu’une inhumation classique.

Si vous optez pour une chapelle comme Alain Delon, le coût peut grimper. Le défunt qui choisit de se faire enterrer dans sa propriété doit aussi donner la possibilité aux proches de venir se recueillir sur la sépulture à tout moment. Si un jour la propriété est vendue, le nouvel acquéreur devra laisser accès à la sépulture, ce qui peut être une contrainte, mais c’est une obligation.