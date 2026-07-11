En bref Rénovation salle de bains sans démolition avec les panneaux d’habillage muraux Pose sur ancien carrelage, épaisseur réduite à 3 mm, sans gros chantier

Prix observés entre 30 et 90 € le panneau selon matériau et marque

Diagnostic d’humidité murale obligatoire avant toute pose de panneau

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Les panneaux d’habillage pour rénover sa salle de bains Castorama représentent aujourd’hui la réponse la plus directe à une rénovation sans démolition lourde. Un panneau composite ou PVC posé sur l’ancien revêtement suffit à transformer l’espace en un week-end. L’offre Castorama couvre plusieurs familles de produits, des panneaux PVC haute densité aux composites Schulte DécoDesign, avec des décors qui imitent la pierre, le marbre ou le chêne avec une précision visuelle que les générations précédentes de lambris n’atteignaient pas. Avant d’acheter, trois questions méritent une réponse franche. Quel matériau pour quelle zone, quel budget réel et quelle pose selon l’état de votre mur. Cet article répond aux trois sans détour. Le budget de rénovation salle de bain dépend largement de la technique de

Pourquoi les panneaux d’habillage surpassent le carrelage traditionnel en rénovation ?

Les vraies raisons pour lesquelles les rénovateurs abandonnent la pose de carrelage

La dépose de carrelage génère entre 100 et 300 kg de gravats par mètre carré d’après les évaluations courantes des artisans carreleurs. Dans un appartement en copropriété, ce volume crée des contraintes réglementaires et logistiques que les propriétaires sous-estiment systématiquement. Un panneau d’habillage mural élimine cette étape. Il se colle sur l’ancien revêtement grâce à une faible épaisseur de 3 mm pour les modèles aluminium composite Schulte, sans créer de surépaisseur bloquante pour les huisseries.

À notre sens, la pose de carrelage en rénovation sur mur existant reste pertinente uniquement quand le revêtement actuel est dégradé en profondeur ou quand le mur souffre d’humidité structurelle. Dans tous les autres cas, le panneau composite gagne sur tous les tableaux.

Temps de pose, coût total et facilité d’entretien : le match réel

Élément Panneau d’habillage Carrelage mural Peinture spécialisée Temps de pose (6 m²) 4 à 8 heures 2 à 3 jours 1 journée Coût matériaux (€/m²) 30 à 75 € 20 à 80 € 8 à 20 € Gravats générés Aucun Importants Négligeables Entretien hebdomadaire Chiffon doux ou raclette Joints à traiter Lessivage régulier Durabilité estimée 15 à 20 ans 25 à 40 ans 5 à 8 ans

Humidité et moisissures : comment les panneaux PVC et composites gèrent mieux que la céramique

Le joint de carrelage reste la zone la plus vulnérable d’une salle de bains humide. Un joint époxy bien posé tient plusieurs années, mais un joint ciment absorbe l’humidité résiduelle et noircit en moins de 18 mois selon les observations terrain des plombiers-carreleurs. Le panneau d’habillage en PVC ou en composite aluminium ne présente aucun joint intermédiaire sur sa surface. Les jonctions entre panneaux sont traitées par des profilés de finition chromés ou dorés qui créent une liaison étanche sans prise pour les moisissures.

⚠️ Attention Un mur humide derrière le panneau reste humide. La pose d’un revêtement étanche sur un mur infecté de moisissures aggrave le problème en piégeant l’humidité. Le traitement préalable est non négociable.

Les 5 types de panneaux Castorama expliqués par usage réel

Panneaux PVC haute densité : quand les choisir, quand les éviter

Le PVC haute densité, commercialisé notamment sous forme de dalles type Dumawall ou de panneaux de douche en lots, affiche des prix d’entrée compris entre 44,90 € et 60 € par panneau en 90 x 210 cm selon les références Castorama observées. Sa résistance à l’eau est totale. Cependant, sa rigidité reste inférieure aux composites aluminium. Sur un mur légèrement ondulé, il suit les irrégularités et peut créer des zones de décollement si la préparation murale est insuffisante.

Le PVC convient parfaitement à la zone de douche directe et au dos de baignoire. Pour les murs périphériques non soumis aux projections, un matériau plus rigide produit un rendu visuel supérieur. Les professionnels recommandent de réserver les dalles PVC SPC aux zones d’impact hydrique fort et d’opter pour du composite sur les parois latérales. Les murs périphériques peuvent aussi bénéficier de finitions décoratives modernes sans trav

Panneaux composites DécoDesign : l’option intermédiaire que personne ne vous explique bien

La gamme Schulte DécoDesign, référencée en bonne place chez Castorama, repose sur une âme aluminium composite recouverte d’une impression haute définition protégée par une finition hydrofuge. L’épaisseur de 3 mm rend ces panneaux remarquablement discrets sur le plan de la surépaisseur murale. Leur rigidité propre garantit un appui stable sur les surfaces existantes, même partiellement irrégulières.

3 mm Épaisseur des panneaux composites aluminium Schulte DécoDesign, sans surépaisseur bloquante

Le catalogue couvre des formats allant de 90 x 210 cm à 150 x 255 cm, ce qui réduit le nombre de jonctions sur une grande paroi. Moins de joints signifie moins de risques d’infiltration à long terme.

Panneaux en résine et fibres : pour quelle zone de la salle de bains exactement

Les produits WEDI, présents dans l’offre Castorama, forment une catégorie à part. Ces panneaux de construction en résine extrudée armée de fibres de verre sont conçus pour servir de support étanche avant la pose d’un revêtement final ou en solution autonome avec un revêtement de finition intégré type Sanwell TOP. Leur usage premier est la création de niches de douche et de banquettes, pas la rénovation murale sur carrelage existant.

Les packs WEDI 250 x 60 x 4 cm servent de substrat dans les douches à l’italienne ou lors de reconstructions complètes. Leur résistance à l’humidité est totale, leur isolation thermique supérieure aux composites minces. Le prix s’en ressent nettement.

Effet pierre, marbre et ardoise : la question esthétique comment change le rendu d’une petite salle

Un décor marbre de Carrare blanc brillant sur un mur de 150 cm de large réfléchit la lumière et augmente visuellement la profondeur perçue d’une pièce. Ce phénomène optique est documenté en design d’intérieur. À l’inverse, un effet ardoise ou béton sombre absorbe la lumière et rapproche les murs visuellement. Dans 4 m², ce choix change tout.

Notre verdict est tranché sur ce point. Dans une salle de bains inférieure à 5 m², les décors marbre blanc ou pierre ivoire de la gamme Schulte DécoDesign Brio ou Softtouch produisent un résultat bien supérieur aux teintes grises ou noires, quel que soit le budget global. soit du point de vue de la rénovation petit budget.

Avantages Décor clair (marbre, blanc)

Décor clair (marbre, blanc) Agrandissement optique de l’espace

Agrandissement optique de l’espace Entretien facile, traces peu visibles sur fond clair Inconvénients Décor sombre (ardoise, béton)

Décor sombre (ardoise, béton) Marques d’eau calcaire plus visibles

Marques d’eau calcaire plus visibles Nécessite davantage d’éclairage artificiel

Panneaux avec niche intégrée sanwell TOP. Économie d’espace ou faux gain

Les niches WEDI Sanwell TOP en 230 x 430 mm et 330 x 630 mm permettent d’intégrer un rangement dans la paroi sans percer le carrelage ou creuser le mur porteur. La finition de surface, disponible en blanc pur, gris pierre ou carbon noir, s’harmonise avec les gammes de panneaux standards. Le gain d’espace est réel pour les flacons de shampoing et gels douche. En revanche, l’intégration dans une paroi existante nécessite d’ouvrir le mur sur une profondeur de 100 mm, ce qui dépasse le cadre du simple habillage de surface. avec les matériaux de finition et facilite le nettoyage des murs sans rinçage.

Photo : Jan van der Wolf / Pexels

Diagnostic d’humidité préalable. Pourquoi c’est important avant pose, pas après

Un hygromètre de surface détecte les remontées capillaires avant qu’elles ne soient visibles à l’œil nu. L’expérience de terrain montre qu’un mur présentant un taux d’humidité supérieur à 5% en surface ne doit pas recevoir un panneau collé sans traitement préalable. Le panneau agit alors comme un couvercle sur un problème actif.

Tester le mur avec un hygromètre avant toute commande de matériaux

Traiter les zones humides avec un produit hydrofuge pénétrant approprié

Attendre le séchage complet, soit entre 48 et 72 heures selon la ventilation

Vérifier l’aplomb des murs existants avec un niveau à bulle sur 2 mètres

Préparation murale. Erreurs qui vous forcent à tout enlever après une semaine

La faïence murale existante doit présenter une adhérence solide au support. Un carreau qui sonne creux à la percussion indique un décollement partiel. Poser un panneau sur ce type de surface revient à construire sur du sable. Les professionnels recommandent de reboucher les joints détériorés et de consolider les carreaux décollés avant toute application d’adhésif.

Inspecter visuellement et tactile chaque zone de carrelage

Enfoncer les carreaux détachés ou enlever ceux qui bougent

Laisser sécher l’enduit de rebouchage 24 heures minimum

Poncer légèrement les joints surélevés pour avoir une surface plane

Nettoyer la poussière avec un chiffon humide la veille de la pose

Choix de l’adhésif panneau. Pourquoi celui du magasin ne suffit pas toujours

Les colles polyuréthane monocomposant type Sikaflex ou Soudal Fast Fix offrent une prise rapide et une flexibilité utile sur les surfaces non parfaitement planes. Ces produits présentent l’avantage de se poser par liserés continus ou par plots d’épaisseur 5 à 10 mm. Un adhésif acrylique standard de peinture offre une moins bonne tenue à long terme sur surface carrelée lisse. Nous estimons que le surcoût de l’adhésif polyuréthane spécialisé se récupère en tranquillité, notamment sur carrelage ancien.

Dosage des plots d’adhésif et appui manuel. Les gestes qui font la différence

Un panneau de 90 x 210 cm nécessite douze à quinze plots de colle polyuréthane espacés régulièrement, aux quatre coins et au centre de chaque bord. Après pose, il faut maintenir le panneau en appui sans forcer pendant deux minutes pour permettre l’écrasement initial de la mousse. Trop peu de plots entraîne un gondolement à moyen terme. Trop d’appui initial cause des débordements inutiles et affaiblit l’adhésion.

Soudure des jonctions : bande adhésive ou joint silicone

Les profilés de jonction chromés ou dorés fournis en accessoire scellent mécaniquement la jonction entre deux panneaux. Un joint silicone transparent appliqué légèrement au-dessus renforce l’étanchéité. Ne pas surcharger de silicone. Une ligne fine de 3 à 4 mm suffit. Laisser sécher 48 heures avant exposition à l’eau ou à la vapeur intense.

Effet de hauteur et perspective visuelle des panneaux verticaux

Une salle de bains de 3,5 m² avec murs de 2,45 m paraît étriquée. Poser un panneau de décor marbre blanc en orientation verticale jusqu’au plafond crée une ligne ascendante qui étire visuellement l’espace. Un frise horizontale foncée à mi-hauteur inverse cet effet et rapproche le plafond. Nous estimons que le choix de l’orientation des décors est aussi important que la couleur elle-même. erse le contraste en créant une sensation d’espace extérieur apaisant.

Niche intégrée pour exploiter 500 cm de surface murale supplémentaire

Une niche de 20 x 40 cm intégrée au panneau composite offre le même volume qu’une petite étagère murale sans perte de place au sol. Pour une salle de bains sans baignoire où les murs ne manquent pas, cette micro-niche absorbe flacons et produits sans accumulation visuelle.

Miroir panoramique et panneaux réfléchissants

Associer un grand miroir sans cadre au-dessus du lavabo et un panneau marbre blanc brillant face au miroir double la luminosité perçue. Cette combinaison transforme physiquement la sensation d’espace dans une petite pièce.

Sélectionner votre panneau chez Castorama. Éléments que les vendeurs oublient de mentionner

Épaisseur matériau et jeu de pose.

Les panneaux de 3 mm génèrent une surépaisseur minimale acceptable dans 99% des cuisines et salles de bains. Ceux de 6 mm ou plus peuvent bloquer l’ouverture de portes ou créer un décalage inesthétique avec les huisseries existantes. Demander explicitement à voir les dimensions exactes avant achat est inévitable.

Teintes et décors disponibles en stock versus sur commande

La gamme visible en magasin Castorama représente 30 à 40% du catalogue complet. Les décors pierres naturelles et marbres premium existent souvent sur commande avec délai de 3 à 4 semaines. Anticiper ce point si vous avez une contrainte calendaire.

Accessoires obligatoires à prévoir dans votre panier

Au-delà du panneau lui-même, les profilés de jonction, les angles intérieurs et extérieurs, l’adhésif polyuréthane, la bande étanche pour socle et silicone de finition forment un poste budgétaire secondaire rarement visible au premier coup d’œil. Budget supplémentaire à prévoir entre 15 et 25% du prix des panneaux eux-mêmes.

Installation par étapes, du diagnostic mural à la mise en service

Étape 1. Diagnostic d’humidité et traitement préalable

Mesure du taux d’humidité surfacique avec hygromètre. Si lecture supérieure à 5%, appliquer un primaire hydrofuge pénétrant et attendre 72 heures. Vérifier l’aplomb des murs à l’aide d’un niveau bulle ou d’un détecteur laser.

Étape 2. Préparation mécanique du support

Inspecter le carrelage existant et enfoncer les carreaux détachés. Reboucher les joints manquants. Laisser sécher 24 heures. Enlever les accumulations de calcaire ou de mouche avec un produit détartrant doux. Essuyer à l’eau puis sécher complètement.

Étape 3. Coupe et assemblage des panneaux

Les panneaux composites se coupent facilement à la scie sauteuse ou à la meuleuse. Prévoir un chevron d’appui temporaire horizontale pour maintenir les panneaux lors de la pose. Assembler les profilés de jonction et d’angle avant adhésif.

Étape 4. Collage et maintien

Appliquer l’adhésif polyuréthane par plots de 1 cm³. Positionner le panneau en partant du bas. Appuyer manuellement deux minutes. Installer des calages temporaires si nécessaire. Attendre entre 6 et 12 heures avant de poursuivre la pose du panneau suivant.

Étape 5. Finition et mise en service

Appliquer le joint silicone aux jonctions après 24 heures. Laisser sécher 48 heures complètes. Effectuer un test d’étanchéité au spray d’eau. Enlever les protections temporaires et nettoyer à l’aide d’un chiffon humide.

Rénover sa salle de bains avec des panneaux d’habillage, notre verdict

Les panneaux d’habillage Castorama offrent un compromis réel entre facilité de mise en œuvre et résultat visuel. Pour une rénovation sans gros chantier de carrelage coûteux et destructeur, cette approche mérite toute considération. Les limites demeurent sur le plan de la durabilité à très long terme, inférieure à celle du carrelage céramique. À notre lecture, cette solution s’impose dans tous les contextes d’appartement en location, de transition décennale, ou de petite salle de bains de moins de 5 m² où la qualité visuelle revêt une importance disproportionnée. Les limites demeurent évidentes pour les petits espaces de cuisine nécessitant une optimisation complète de

Vos questions sur les panneaux d’habillage Castorama

Les panneaux PVC jaunissent-ils avec le temps ?

Oui, une très légère teinte jaune peut apparaître après plusieurs années d’exposition aux UV, notamment sur les surfaces blanches ou ivoire. Ce phénomène reste minime sur les panneaux composites de marque reconnue. Les produits premier prix de marques distributeurs jaune davantage.

Peut-on poser des panneaux sur une baignoire balnéo avec jets ?

Oui, à condition de laisser libre accès aux boutons de commande et de prévoir un joint de dilatation autour des zones de pénétration. Un panneau au-dessus de la baignoire se colle en retrait de 10 cm du rebord supérieur de la baignoire pour éviter les remontées d’humidité.

Quel est le délai de mise en eau après installation complète ?

Après application du dernier joint silicone, attendre 48 heures avant une première utilisation normale de salle de bains avec douche. Un contact limité avec de l’eau en spray ne pose aucun problème après 12 heures.

Les panneaux supportent-ils le choc ou l’impact d’une chute ?

Le composite aluminium résiste bien aux petits impacts accidentels sans fissure. Un coup violent de marteau ou d’objet lourd peut créer un enfoncement permanent difficile à réparer. Le PVC est plus sensible aux impacts thermiques et mécaniques.

Comment remplacer un seul panneau endommagé ?

Enlever les profilés de jonction à la pince. Détacher le panneau endommagé en poussant par l’arrière ou en utilisant un décolleur thermique. Nettoyer les résidus d’adhésif à la spatule et l’alcool. Poser un panneau neuf avec la même méthode initiale. Opération réalisable en deux heures pour un bricoleur averti.

Y a-t-il une marque recommandée parmi les gammes Castorama ?

Schulte DécoDesign offre le meilleur rapport qualité-prix et durabilité dans le catalogue Castorama actuel. Les produits premier prix sous marque distributrice présentent un rendu acceptable mais une durabilité réduite de 3 à 5 ans.

💡 Bon à savoir Un joint silicone de finition ne remplace pas un joint de construction bien posé. Réservez le silicone aux jonctions angle mur-sol et mur-receveur, là où la dilatation thermique exige une liaison souple.

Découpe autour des tuyauteries et niches : techniques pros que les tutoriels oublient

adhésif.

La découpe d’un panneau aluminium composite autour d’une sortie de tuyauterie s’effectue à la scie sauteuse avec une lame dédiée aux matériaux composites. Une scie cloche de diamètre adapté produit un perçage propre pour les robinetteries encastrées. Les vidéos disponibles sur ce sujet omettent souvent de préciser que la marge entre le perçage et la finition chromée doit être inférieure à 5 mm pour garantir l’étanchéité de la rosace de recouvrement.

Scellement et joints : pourquoi la colle seule ne suffit pas toujours

La colle de montage acrylique ou MS polymère garantit une fixation solide sur carrelage propre et dégraissé. Sur une hauteur de 2,10 m à 2,55 m, la dilatation thermique du panneau génère des contraintes mécaniques non nulles. Les fabricants, dont Schulte, prescrivent des vis de fixation complémentaires sur les panneaux de grand format. Ignorer cette recommandation expose à des décollements partiels après 2 à 3 saisons de chauffage.

Photo : Max Vakhtbovych / Pexels

Panneaux verticaux pour agrandir optiquement l’espace : placement stratégique

Un panneau à tasseaux verticaux, comme le modèle Schulte DécoDesign Japandi en effet chêne, prolonge visuellement la hauteur de la pièce. Sur un mur de 255 cm, la ligne verticale repousse le plafond optiquement de manière perceptible. L’effet est plus marqué sur le mur face à la porte d’entrée de la salle de bains.

Combinaison panneau mural et carrelage au sol : où tracer la limite pour la cohérence

La jonction entre un panneau mural et un carrelage au sol s’effectue à hauteur du receveur de douche ou de la limite de la zone humide. Un profilé de finition en aluminium chromé ou doré marque cette limite sans transition abrupte. Évitez de prolonger le panneau au-delà de la zone fonctionnelle humide. Au-delà, une peinture hydrofuge satin suffit et préserve la cohérence décorative sans surcoût inutile.

À retenir Les profilés de jonction et de finition représentent souvent 15 à 20% du budget total d’un projet de panneaux muraux. Ne les traitez pas en variable d’ajustement de dernière minute.

Intégration de niches, étagères et porte-serviettes en panneau : gain de rangement sans travaux structurels

Certains panneaux Galedo Homestone ou Alucolors acceptent la fixation de porte-serviettes et d’étagères légères par vissage dans l’aluminium de structure. La charge admissible reste limitée à quelques kilogrammes. Pour des étagères portantes, la fixation doit atteindre le mur porteur derrière le panneau. Cela implique de localiser les vis d’ancrage avant la pose définitive du panneau et de prépercer aux bons emplacements.

Sélectionner votre panneau chez Castorama : critères que les vendeurs oublient de mentionner

Certification hydrofuge et normes de réaction au feu : ce qu’il faut regarder sur l’étiquette

Un panneau commercialisé en zone humide doit afficher une classification de réaction au feu. La classification européenne Euroclasse B ou C s’applique aux revêtements muraux intérieurs selon la réglementation française incendie pour les bâtiments d’habitation. Les panneaux PVC arborent généralement une classification Euroclasse C-s2, d0. Les composites aluminium atteignent la classe A2 sur certaines références, ce qui constitue un avantage réel en matière de sécurité passive.

Compatibilité avec votre système de chauffage : panneaux et radiateurs sèche-serviettes

Un sèche-serviette mural fixé directement sur un panneau d’habillage exige une fixation traversante jusqu’au support dur. La distance entre le radiateur et le panneau doit respecter les préconisations du fabricant de l’appareil, généralement comprises entre 3 et 5 cm pour éviter toute déformation thermique du panneau. Les modèles aluminium composite résistent mieux à la chaleur rayonnante que les panneaux PVC standard, dont la déformation commence à partir de 60°C selon les fiches techniques des fabricants.

Épaisseur et isolation thermique : impact réel sur la condensation

Un panneau de 3 mm n’apporte aucune isolation thermique significative. La condensation en paroi froide persiste si le mur extérieur n’est pas isolé. En revanche, les panneaux WEDI de construction en 40 mm offrent une résistance thermique R mesurable, ce qui réduit le différentiel de température entre la surface du revêtement et l’air ambiant humide de la douche. Moins de différentiel thermique signifie moins de condensation de surface.

Garantie constructeur et retours SAV : ce qui change selon le produit

Schulte affiche une garantie de 5 ans sur ses panneaux DécoDesign. Les marques de distributeur ou les lots vendeurs tiers n’offrent pas toujours cette couverture. Vérifier la garantie avant l’achat évite des désillusions lors d’un décollement de surface ou d’un défaut de fabrication de la finition imprimée, deux problèmes qui surviennent généralement entre 18 et 36 mois après la pose.

Schulte DécoDesign Composite aluminium 3 mm, garantie 5 ans, finition UV WEDI Sanwell Résine fibre de verre, usage niche et zone humide structurelle Galedo Alucolors Pack duo avec profilés chromés, format standard 120+90 cm PVC SPC lotés Dalles 38,9 x 77,8 cm, solution économique zone douche

Photo : Monstera Production / Pexels

Installation par étapes, du diagnostic mural à la mise en service

Traitement des murs humides ou moisissants : solutions avant panelage

Un mur présentant des traces de moisissures reçoit un traitement antifongique à base de chlore ou de produit fongicide spécialisé avant tout habillage. L’application s’effectue en 2 couches croisées avec un temps de séchage de 24 heures entre chaque passage. Les spécialistes précisent qu’aucun revêtement, panneau, carrelage ou peinture, ne constitue un traitement curatif. L’habillage intervient après assainissement, jamais à la place.

Pose du premier panneau : l’endroit critique que 90% des bricoleurs ratent

Le premier panneau conditionne l’aplomb de toute la pose. Il se positionne à partir d’un angle de référence vérifié au niveau laser ou au fil à plomb. Un angle de mur rarement parfaitement droit, l’erreur de 2 mm sur le premier panneau devient 8 mm visible sur le quatrième. Les professionnels taillent systématiquement le bord du premier panneau à l’angle pour absorber l’irrégularité et partent d’une ligne verticale parfaitement tracée.

Jointoiement et étanchéité des jonctions : étapes finales non négociables

Le silicone sanitaire neutre s’applique sur les jonctions angle intérieur, bord de receveur et pourtour de robinetterie après nettoyage parfait des surfaces. Un pistolet de calfeutrage à déclenchement mécanique produit un joint régulier. La finition du joint s’effectue avec un doigt humide ou un outil de lissage en une seule passe. Un joint retouché deux fois ne présente jamais la même adhérence qu’un joint posé en une seule application.

💡 Bon à savoir Masquer les bords du joint avec du ruban adhésif de peintre avant application du silicone garantit des arrêtes nettes sans bavure. Retirez le ruban avant que le silicone ne soit complètement sec.

Rénover sa salle de bains avec des panneaux d’habillage, notre verdict

Les panneaux d’habillage pour rénover sa salle de bains Castorama constituent une réponse sérieuse à la question de la rénovation sans chantier lourd. La vraie question n’est pas de choisir entre panneau et carrelage, elle est de choisir le bon panneau pour le bon usage, avec les bonnes fixations et sur un mur sain. L’offre Schulte DécoDesign et les packs Galedo couvrent la majorité des projets courants entre 30 et 90 € par panneau. Le résultat tient sur 15 ans si la pose respecte les fondamentaux. Notre conviction est simple : la pose bâclée d’un produit haut de gamme déçoit toujours. La pose soignée d’un produit intermédiaire surprend souvent.

Vos questions sur les panneaux d’habillage Castorama Les panneaux d’habillage sont-ils vraiment étanches pour une douche directe Un panneau aluminium composite ou PVC est étanche en lui-même. L’étanchéité globale dépend des jonctions entre panneaux et des raccords avec le receveur. Un joint silicone sanitaire correctement posé garantit l’imperméabilité de l’ensemble. Sans joint sur les bords, aucun panneau ne protège efficacement le mur porteur. Peut-on enlever des panneaux muraux sans endommager la structure du mur ? La dépose d’un panneau collé endommage souvent la surface du carrelage ou du mur support. La colle MS polymère adhère fortement et arrache parfois la couche de surface du carrelage existant. Un panneau posé sur un mur peint laisse des traces de colle plus faciles à poncer. La dépose reste toujours délicate et rarement sans trace. Les panneaux d’habillage conviennent-ils pour un mur adjacent à une baignoire Oui, les panneaux muraux type Schulte DécoDesign ou Galedo Alucolors se posent sur le tablier et les murs latéraux d’une baignoire. La hauteur de protection recommandée atteint au minimum 1,80 m sur le mur côté robinetterie. La jonction baignoire-panneau exige impérativement un joint silicone souple pour absorber les vibrations et mouvements de la cuve.