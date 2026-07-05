En bref Des plaques murales étanches qui se posent sur l’ancien carrelage Castorama propose 4 familles de plaques, du PVC au composite aluminium

Pose sans dépose du carrelage existant, gain de 3 à 5 jours de chantier

Budget matériaux entre 30 et 90 € le m² selon le matériau retenu Lecture · 15 min La plaque pour recouvrir carrelage mural salle de bain chez Castorama répond à une logique simple et redoutablement efficace. On colle, on clipse ou on visse un panneau étanche sur la faïence en place, sans passer par la case démolition. Les panneaux muraux modernes en PVC, SPC ou composite aluminium atteignent 3 mm d’épaisseur à peine, ce qui suffit pour créer une double barrière contre l’humidité sans modifier les dimensions de la douche. Notre lecture des faits est sans ambiguïté. Pour une salle de bain de moins de 8 m², le recouvrement est financièrement plus rationnel que la dépose dans 90 % des situations. Ce que les fiches produit Castorama n’expliquent pas toujours, c’est le choix du bon matériau selon votre configuration précise. C’est l’objet de cet article. La ventilation et le chauffage électrique doivent aussi être considérés pour optimiser le confort thermique. Sommaire Les 4 catégories de plaques chez Castorama pour recouvrir le carrelage mural Pourquoi votre carrelage existant doit rester en place avant de poser une plaque murale Installation étape par étape sur le carrelage existant Quel produit Castorama choisir selon votre salle de bain spécifique Durée de vie réelle et entretien après la pose de vos panneaux muraux Budget complet et retour sur investissement au-delà du prix au m² Audit personnalisé avant d’engager votre budget en plaques murales Notre conclusion sur les plaques pour recouvrir le carrelage mural en salle de bain chez Castorama Vos questions sur les plaques murales pour salle de bain Les 4 catégories de plaques chez Castorama pour recouvrir le carrelage mural L’offre Castorama sur les panneaux muraux salle de bains est plus structurée qu’elle n’y paraît. Quatre familles dominent les rayons, chacune avec ses forces réelles et ses limites concrètes. Panneaux composites WEDI, l’option incontournable pour les salles humides Les panneaux WEDI, comme les références Sanoasa 3 ou Sanwell TOP, combinent un noyau en mousse XPS et une surface minérale. La marque certifie une résistance à l’humidité permanente sans déformation ni décollement. Leur épaisseur dépasse 10 cm pour les systèmes de niche, mais les versions murales courantes mesurent entre 4 et 6 mm. Prix indicatif en rayon. Entre 60 et 90 € le m². Oui, c’est le haut de gamme de l’offre. Mais sur une zone de douche sollicitée chaque jour, cette dépense se justifie pleinement. 💡 Bon à savoir Les panneaux WEDI s’encollent avec un mortier-colle adaptée, pas avec une colle PVC standard. Un mauvais produit colle détruit l’étanchéité du système en moins de 18 mois. Dalles PVC clipsables, pourquoi elles ne conviennent pas à tous les murs Les dalles PVC type Dumawall ou Trapani forment l’entrée de gamme la plus vendue. Prix au m² entre 6,66 et 30 €, pose par simple clipsage, aucun outil spécialisé. Sur un mur plan et un carrelage rectifié, elles tiennent bien. Sur un carrelage en relief, une faïence bombée ou une surface non adhérente, les joints entre dalles s’ouvrent rapidement sous l’effet de la vapeur. Les professionnels recommandent de réserver ces dalles aux murs hors zone de projection ou aux espaces toilettes. Panneaux fibre de verre et résine, l’option privilégiée des rénovateurs avisés Peu mis en avant en rayon, les panneaux à base de fibre de verre existent sous plusieurs marques dans l’assortiment Castorama. Leur atout tient à leur résistance aux UV et à leur indéformabilité à la chaleur. Contrairement au PVC qui se dilate légèrement avec la vapeur chaude d’une douche prolongée, la résine armée de fibre reste stable. Pour une salle de bain sans fenêtre ou fortement condensante, c’est un choix que nous estimons sous-utilisé par les bricoleurs. Plaquettes de parement adhésives, quand la décoration prime sur la protection Les plaquettes de parement en ardoise reconstituée ou en pierre naturelle apportent une esthétique irréprochable. Leur point faible est structurel. Elles ajoutent entre 15 et 25 mm d’épaisseur au mur. Sur une petite douche de 80 cm, ce différentiel réduit l’espace utile de façon perceptible. Leur étanchéité repose entièrement sur le jointoiement, qui exige une mise en œuvre soignée. Avantages Esthétique naturelle haut de gamme

Esthétique naturelle haut de gamme Texture authentique pierre ou ardoise

Texture authentique pierre ou ardoise Large choix de coloris et formats Inconvénients Épaisseur importante sur petits espaces

Épaisseur importante sur petits espaces Jointoiement indispensable et délicat

Jointoiement indispensable et délicat Prix élevé en pose professionnelle Pourquoi votre carrelage existant doit rester en place avant de poser une plaque murale La dépose de carrelage mural est l’un des chantiers les plus sous-estimés du bâtiment. Examinons les raisons concrètes de l’éviter. Les risques cachés de la dépose. Humidité, moisissures et coûts explosifs Un carrelage mural posé depuis plus de 15 ans masque souvent des zones d’humidité capillaire dans le support. Dès qu’on l’arrache, ces zones s’exposent à l’air. Sans traitement immédiat, la moisissure colonise le nouveau support en moins de 48 heures dans une salle de bain confinée. Le coût d’un traitement antifongique en profondeur oscille entre 150 et 400 € selon la surface, hors délai de séchage de 72 heures minimum. Un surcoût rarement budgété. ⚠️ Attention Si votre carrelage sonne creux par endroits, des zones de décollement existent déjà. Poser une plaque sur un support décollé génère des mouvements qui fissurent les joints d’étanchéité en quelques semaines. Comment les plaques modernes créent une double barrière étanche Les panneaux muraux de douche en composite aluminium, comme ceux de la gamme Galedo Alucolors chez Castorama, forment un plan continu sans joint apparent entre les m². La colle de pose comble les micro-reliefs du carrelage existant. Le résultat est une membrane étanche dont l’imperméabilité ne dépend plus d’un réseau de joints susceptibles de se fissurer. Économies réelles, comparatif chiffré dépose vs recouvrement Poste Dépose + recarrelage Recouvrement plaque Matériaux au m² 40 à 80 € 30 à 90 € Main d’œuvre au m² 60 à 120 € 20 à 45 € Évacuation gravats 80 à 200 € 0 € Durée chantier 5 à 8 jours 1 à 2 jours 50 % Économie moyenne réalisée sur la main d’œuvre en optant pour le recouvrement Photo. Max Vakhtbovych / Pexels Installation étape par étape sur le carrelage existant La pose d’une plaque pour recouvrir le carrelage mural suit une séquence précise. Sauter une étape coûte cher. Le choix des matériaux de revêtement s’avère tout aussi crucial pour assurer la durabilité Préparer le carrelage sans le décaper, la technique du nettoyage agressif Le carrelage doit être dégraissé avec un produit chloré dilué, puis rincé abondamment. Les résidus de savon, calcaire ou joint de silicone ancien forment la première cause de décollement prématuré. Les spécialistes recommandent un ponçage léger au papier 80 sur les zones émaillées brillantes avant toute encollage, pour rompre la surface lisse. Appliquer l’adhésif ou le mortier-colle. Dosage et temps de séchage en salle humide Pour les panneaux muraux en aluminium ou PVC rigide, une colle contact néoprène en double encollage garantit une adhérence immédiate. Pour les systèmes WEDI, le mortier-colle souple s’applique en couche continue de 3 mm au peigne denté. Le temps de séchage avant exposition à l’eau se situe à 24 heures minimum à 20 °C. Sous 15 °C, doubler ce délai. Poser droit malgré un carrelage en relief. La règle des cales invisibles Un carrelage existant en relief de 3 à 5 mm oblige à rattraper les niveaux. Des cales en plastique de 2 mm, placées aux angles inférieurs de chaque panneau, absorbent les irrégularités sans créer de déformation visible en surface. Cette technique, ignorée de la majorité des tutoriels en ligne, évite l’effet gondolé sur les grandes longueurs. Gérer les joints et les coins. Où les panneaux échouent vraiment Les profilés de jonction et de finition en aluminium anodisé ou chromé masquent les raccords entre panneaux. Les angles rentrants exigent un profilé dédié, jamais un simple joint silicone seul. Un joint silicone sanitaire sans mastic, de teinte assortie, vient compléter le profilé sur toute la longueur. L’expérience de terrain montre que 70 % des infiltrations se produisent précisément dans les angles négligés. Sceller les arêtes. Pourquoi le silicone dépasse le joint traditionnel Le silicone sanitaire résiste à la dilatation thermique et reste souple après durcissement. Un joint époxy dur, utilisé par erreur en périphérie, se fissure en moins d’un an sous l’effet des cycles chaud/froid. Appliquer le silicone en une seule passe continue, sans interruption, demeure la règle absolue. ✓ Checklist avant de poser Carrelage nettoyé et dégraissé

Carrelage nettoyé et dégraissé Adhésif compatible avec votre type de panneau

Adhésif compatible avec votre type de panneau Profilés de finition achetés (ne pas improviser)

Profilés de finition achetés (ne pas improviser) Silicone sanitaire de qualité premium

Silicone sanitaire de qualité premium Température ambiante supérieure à 15 °C ht:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.08em;color:#a855f7;margin:0 0 8px 0″>À retenir Un angle mal scellé annule toute l’étanchéité du système. Le temps passé sur les finitions représente 40 % de la durabilité totale de la pose.

Quel produit Castorama choisir selon votre salle de bain spécifique ?

Il n’existe pas de panneau universel. La configuration de la pièce dicte le matériau.

Configuration douche fermée vs baignoire ouverte, les implications de chaque choix

Une douche fermée accumule la vapeur en circuit court. Les projections directes atteignent les murs latéraux en permanence. Un panneau composite aluminium ou WEDI est impératif. Pour le dos d’une baignoire, les projections sont moins fréquentes et un panneau en PVC de 3 mm suffit, à condition que la baignoire soit encastrée et que le joint de liaison soit parfaitement étanche.

Petit mur vs revêtement complet, surfaces et budgets réalistes

Pour une surface inférieure à 2 m², un seul panneau au format 90 x 210 cm (disponible en stock chez Castorama, marques Schulte DecoDesign ou Galedo) couvre la zone sans découpe. Au-delà de 4 m², le pack de 2 panneaux format 100 ou 120 cm de large optimise le nombre de raccords. Moins de raccords, moins de risques d’infiltration.

Finitions esthétiques, effet marbre, béton, ardoise, ce qui vieillit mal et ce qui dure

L’effet marbre de Carrare brillant des gammes Schulte DécoDesign Brio est spectaculaire à la pose. Après 3 à 4 ans d’utilisation, les micro-rayures du nettoyage quotidien ternissent le brillant. Notre avis tranchant sur la question : les finitions mat ou soft-touch vieillissent mieux dans la durée. L’effet béton gris ou l’aspect pierre en finition satinée absorbent les traces sans les mettre en valeur.

Les dimensions vraiment disponibles en stock Castorama, au-delà des fiches produit

Les formats 90 x 210 cm et 100 x 255 cm dominent le stock physique. Les grandes largeurs de 150 cm (références Schulte DecoDesign motif bananier ou parement pierre) sont parfois disponibles uniquement en commande. Vérifier la disponibilité en magasin avant de planifier le chantier évite une semaine de retard.

Photo : Max Vakhtbovych / Pexels

Durée de vie réelle et entretien après la pose de vos panneaux muraux

Un panneau bien posé dure. Encore faut-il entretenir correctement les matériaux selon leur nature.

Comment les plaques PVC et WEDI résistent à la moisissure mieux que le carrelage jointé ?

Le carrelage traditionnel compte en moyenne 15 à 20 % de sa surface en joints, autant de zones poreuses colonisables par les moisissures. Un panneau mural sans joint apparent réduit cette surface à zéro. Les panneaux WEDI intègrent des additifs antifongiques dans leur surface minérale, une caractéristique certifiée par la marque. Le résultat est visible au bout de 6 mois dans les salles de bain mal ventilées. Le nettoyage régulier avec un produit pour lessiver sans rinçage maintient cette surface impeccable.

Nettoyage quotidien sans détruire vos joints, produits et gestes autorisés

Une raclette en silicone après chaque douche suffit à éliminer 80 % du calcaire avant dépôt. Pour le nettoyage hebdomadaire, un produit neutre sans acide fort ni solvant chloré préserve le film de surface des panneaux PVC. Le vinaigre blanc pur, souvent présenté comme un entretien universel, attaque les joints silicone après 12 à 18 mois d’utilisation régulière. À éviter.

Remplacement partiel, est-ce possible sans refaire le mur entier

Sur les systèmes clipsables type Dumawall, le remplacement d’une dalle est théoriquement possible en découpant les clips latéraux. En pratique, les panneaux collés type Schulte DecoDesign nécessitent l’arrachage mécanique et une remise à nu partielle. Prévoir 2 à 3 panneaux de réserve lors de l’achat initial reste la stratégie la plus économique pour une réparation future.

Garanties constructeur vs garantie Castorama, lisez les petites lignes

La garantie commerciale Castorama couvre généralement 2 ans pièces. Schulte et WEDI affichent des garanties fabricant de 5 à 10 ans sur l’imperméabilité. Ces garanties exigent une pose conforme aux préconisations de la notice, notamment l’utilisation des colles et profilés recommandés par la marque. Une pose avec une colle générique non référencée annule la garantie fabricant. Ce point est rarement mentionné en rayon.

Photo : Max Vakhtbovych / Pexels

Budget complet et retour sur investissement au-delà du prix au m²

Matériaux et outils spécialisés, le vrai coût caché du bricolage

Le prix affiché au m² ne reflète pas le coût total. À ajouter systématiquement : les profilés de finition (entre 8 et 20 € le profilé), la colle ou le mortier-colle (15 à 35 € le sac), le silicone sanitaire (6 à 12 € le tube), la scie à onglets ou le cutter de précision. Un chantier de 4 m² de revêtement mural ajoute 60 à 120 € d’outillage et consommables au budget matériaux.

Coût en heures de travail, pourquoi faire appel à un pro change tout

Un bricoleur expérimenté pose 2 à 3 m² de panneau mural par heure. Un carreleur professionnel atteint 5 à 6 m² à l’heure avec finitions comprises. Sur une petite salle de bain, la différence de vitesse représente 3 à 6 heures de travail supplémentaires. Un artisan Qualibat engagé sur ce type de chantier facture entre 35 et 55 € de l’heure. Le calcul mérite d’être posé honnêtement.

Comparaison financière sur une salle de bain de 5 m² de mur

Recouvrement avec panneaux PVC entrée de gamme : 150 à 300 € matériaux, 150 à 250 € main d’œuvre pro

: 150 à 300 € matériaux, 150 à 250 € main d’œuvre pro Recouvrement avec panneaux composites WEDI : 300 à 450 € matériaux, 200 à 300 € main d’œuvre pro

: 300 à 450 € matériaux, 200 à 300 € main d’œuvre pro Dépose et recarrelage complet : 500 à 900 € matériaux, 400 à 700 € main d’œuvre pro, plus évacuation des gravats

Promotions Castorama saisonnières, quand acheter pour économiser vraiment

Les opérations promotionnelles Castorama sur les panneaux muraux de douche se concentrent sur deux périodes : les semaines de janvier après les fêtes et le mois de septembre à la rentrée travaux. Les remises atteignent 20 à 50 % sur des lots en déstockage. Surveiller les rayons « Soldes » en ligne ou s’inscrire aux alertes de la carte Castorama reste la méthode la plus efficace. Des réductions similaires s’observent aussi sur les canapés d’angle pas cher pendant ces périodes commerciales.

Janvier Déstockage hiver, remises jusqu’à 50 % sur panneaux Septembre Rentrée travaux, offres groupées lots et profilés Printemps Nouveautés collection, peu de promotions Noir Friday Offres ponctuelles outillage, peu sur revêtement

Audit personnalisé avant d’engager votre budget en plaques murales

Comment simuler une plaque sur votre carrelage existant en 48 heures ?

Avant tout achat, coller un échantillon de 30 x 30 cm avec la colle recommandée sur une zone discrète du carrelage existant. Laisser 48 heures, puis tester la tenue par traction. Si l’échantillon se décolle sans effort, le carrelage est trop lisse ou trop graisseux pour recevoir la pose directement. Ce test élémentaire évite des déconvenues sur 10 m² de panneaux posés.

Vérifier l’étanchéité de votre configuration sans travaux invasifs

Humidifier le joint de liaison entre la baignoire ou le bac de douche et le mur, puis inspecter sous la baignoire 24 heures plus tard. Une trace d’humidité sur le côté ou le fond signale une infiltration préexistante. Poser des plaques murales sur une zone déjà infiltrée emprisonne l’humidité entre les 2 revêtements, une erreur aux conséquences structurelles.

Zones tests recommandées, par où commencer pour minimiser les risques

Commencer la rénovation par le mur le moins exposé (mur de face dans la douche, loin du pommeau) réduit les risques sur la première pose. La zone la plus technique, le mur latéral directement sous le jet, attendra que la technique soit maîtrisée. Les professionnels appliquent cette logique systématiquement sur les chantiers de rénovation sans dépose. Planifier cet ordre de travail optimise aussi le budget de rénovation en év

Checklist pré-achat avant de charger le caddie chez Castorama

Surface exacte à couvrir en m², mesures prises au millimètre

Présence ou absence de joints silicone existants à retirer

Type de carrelage actuel, brillant, mat, en relief ou lisse

Hauteur sous plafond disponible pour vérifier la compatibilité avec les formats 210 ou 255 cm

Ventilation de la pièce, VMC en état de marche ou aération naturelle uniquement

Budget total incluant outillage et consommables, pas uniquement les panneaux

Disponibilité du produit en stock magasin ou délai de commande

Notre conclusion sur les plaques pour recouvrir le carrelage mural en salle de bain chez Castorama

La plaque pour recouvrir le carrelage mural d’une salle de bain, qu’on la choisisse chez Castorama ou ailleurs, représente aujourd’hui la réponse la plus rationnelle à une rénovation en logement occupé. Le marché s’est considérablement structuré depuis 5 ans. Les gammes Schulte DecoDesign, WEDI et Galedo couvrent des besoins réellement différents, du budget serré au résultat haut de gamme. La vraie question n’est plus « doit-on recouvrir ou décaper » mais « quel panneau pour quel support et quelle durabilité attendue ». Et sur cette question, prendre 30 minutes de diagnostic avant d’acheter vaut bien plus que n’importe quelle promotion saisonnière. Les professionnels de la rénovation salle de bain maîtrisent dés

Vos questions sur les plaques murales pour salle de bain Puis-je coller une plaque PVC directement sur du carrelage brillant ou lisse Un carrelage brillant requiert un dégraissage poussé suivi d’un ponçage léger au papier de verre grain 80. Sans cette préparation, la colle n’accroche pas sur l’émail vitrifié et le panneau se décolle en quelques semaines, surtout dans les zones de vapeur intense. Quel est le délai d’acclimatation des plaques avant pose en salle humide ? Les panneaux PVC et composite doivent reposer à plat dans la pièce pendant 24 à 48 heures avant pose. Cette acclimatation compense les variations dimensionnelles liées à la température ambiante et évite les bombements après fixation définitive. Les plaques clipsables sans colle sont-elles vraiment étanches entre les joints Non, pas de façon absolue. Le système clip assure un maintien mécanique fiable, mais les joints entre dalles ne constituent pas une barrière étanche face à une projection directe prolongée. Un cordon de silicone sanitaire sur les joints périphériques reste indispensable pour toute zone de douche active. Dois-je traiter la moisissure présente avant de poser les panneaux Oui, sans exception. Une moisissure non traitée continue de se développer sous le panneau, dans un environnement encore plus confiné et humide. Un traitement antifongique filmogène suivi d’un séchage complet de 72 heures est la procédure minimale avant toute pose.