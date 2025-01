Dîner avant 19 heures serait meilleur pour la santé

Le repas du soir est souvent un moment important pour une famille. C’est l’instant où tout le monde se retrouve autour de la table pour partager le repas, pour discuter de la journée. Selon plusieurs nutritionnistes, dîner tôt serait beaucoup plus avantageux pour la santé. Cela aurait de multiples atouts. C’est d’ailleurs une habitude adoptée par les Scandinaves. Ils prennent leurs dîners à partir de 17 heures. Faisons le point sur les nombreux bienfaits de dîner avant 19 heures.

Une bonne habitude à prendre

Il est parfois difficile de dîner tôt, car certaines personnes pour rentrer du travail font de la route, prennent le train et ensuite , il faut s’occuper des enfants, du repas. Pourtant dîner tôt aurait des avantages pour rester en bonne santé. De nombreux nutritionnistes conseillent de dîner au moins 3 heures avant d’aller dormir. Cela permet aux aliments d’être mieux digérés, cela favorise un meilleur sommeil. En dînant tôt, vous souffrirez moins de reflux gastriques, d’indigestion. Le soir, il est également recommandé de dîner léger, de prendre un repas sain, équilibré comme une soupe, une salade composée, un laitage.

L’heure idéale pour dîner

Pour bénéficier d’une santé optimale, dîner avant 19 heures serait la solution. Dîner après 21 heures accroît les risques d’AVC, de maladies cardiaques de manière significative. Le petit déjeuner doit aussi se prendre avant 9 heures. Ajouter une habitude alimentaire en respectant des horaires stricts peut être une stratégie très efficace pour rester en bonne santé en général. Nous sommes pris dans le tourbillon de la vie, il arrive très souvent que l’on dîne après 20 heures. Cela aurait des conséquences néfastes sur la santé, une augmentation du cholestérol, de la glycémie. Le repas du soir influe sur la qualité du sommeil, plus il sera sain, léger et plus la digestion sera facile et le sommeil réparateur. Manger tôt le matin et avant 19 heures le soir, et si c’était la clé pour avoir une meilleure santé ?