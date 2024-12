Comment garder son sapin plus longtemps ?

Le 6 décembre, c’est la Saint-Nicolas. De nombreuses personnes ont déjà installé le sapin dans le salon. C’est le cœur décoratif des fêtes de fin d’année. Malgré le succès des sapins synthétiques, le bon vieil arbre naturel remporte encore tous les suffrages. Garder un sapin en bon état jusqu’au mois de janvier peut se révéler compliqué. Cela peut devenir un vrai défi si l’on ignore quelques petites astuces.

Bien choisir son sapin

Il est judicieux d’opter pour une variété adaptée, résistante. Vous le garderez ainsi plus longtemps. Les espèces comme le Nordmann sont réputées pour tenir dans le temps. Sentir le tronc est un bon indice, s’il est humide, c’est un signe de fraîcheur.

Une fois que vous aurez sélectionné votre sapin, il faut lui trouver la bonne place. Évitez les sources de chaleur qui contribuent au dessèchement, radiateurs, cheminées. Si vous installez votre arbre sur un support, veillez à ce qu’il soit résistant. Placez le pied du sapin dans un récipient avec de l’eau, cela lui garantira une bonne hydratation.

Pour que l’arbre survive en bonne santé

L’hydratation est sans conteste l’élément le plus important quant à l’entretien de l’arbre. Le sapin boit beaucoup d’eau, surtout les premiers jours de son installation. Il faut aussi vaporiser le sapin régulièrement, attention aux guirlandes électriques.

Utilisez des guirlandes LED, elles émettent moins de chaleur. Décorez votre arbre avec des ornements légers et bien répartis. Garder un arbre pendant les fêtes de fin d’année demande une combinaison d’attentions, de soins, de bonnes pratiques. Plus votre sapin sera décoré de façon minimaliste, plus il résistera dans le temps.