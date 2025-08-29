Vous partez chaque année en vacances au même endroit, qu’est que cela révèle ?

Il existe deux catégories de personnes, celles qui innovent chaque année pour une destination inconnue et les autres qui partent toujours au même endroit pour les vacances. Cette disparité a t-elle une signification sur votre personnalité ? Au moment de choisir le lieu des vacances, nombreux sont ceux qui recherchent l’aventure, la nouveauté. D’autres n’ont qu’une envie, retourner sur des lieux qu’ils connaissent depuis fort longtemps ou ils ont leurs petites habitudes. Y a t-il une incidence sur notre personnalité ?

On ne vit pas forcément les mêmes vacances

Depuis déjà de longues années vous allez à la montagne dans une petite ville que vous connaissez bien et vous louez toujours le même hébergement. Ce n’est pas parce qu’une personne passe tous ses étés au même endroit qu’elle va vivre les mêmes vacances. On peut en effet vivre de nouvelles expériences, des activités inconnues. Passer ses vacances au même endroit pousse à s’éloigner des sites touristiques trop fréquentés.

Tout le monde n’a pas les mêmes envies, les mêmes besoins. On choisit le même lieu de vacances pour se rassurer, pour préserver son équilibre émotionnel. En optant pour un lieu familier, on est assuré que les vacances vont parfaitement bien se dérouler, qu’il n’y aura aucune place aux imprévus. Choisir un lieu de vacances connu contribue grandement à réduire l’anxiété, le stress.

30% des personnes partent toujours au même endroit

Certains vous diront qu’ils préfèrent découvrir de nouvelles destinations pour leurs vacances d’été, d’autres opteront pour le même lieu. Partir au même endroit chaque année, c’est des préparatifs plus rapides, c’est aussi avoir l’impression de retrouver sa deuxième maison. Choisir la même destination chaque année vous donne l’occasion de tisser de vrais liens d’amitié avec les locaux. C’est un bon moyen de s’immerger dans la culture locale.

En revenant tous les ans sur le même lieu de vacances, on se crée plus facilement des souvenirs notamment pour les enfants. Chacun a ses propres raisons de choisir le même lieu de vacances chaque année. On ne trouve pas toujours les mots pour expliquer cette situation, cet attachement à cette même destination. Le plus important est de ne pas chercher à se justifier. Quelle que soit la destination que vous choisissez pour vos vacances, il faut qu’elle soit en harmonie avec vos désirs, vos espérances, vos émotions.