En bref Un vacarme mécanique violent qui trahit une panne interne sérieuse Amortisseurs, roulements et contrepoids responsables dans 90 % des cas

Bruit apparu à l’essorage, signe quasi systématique d’une pièce fatiguée

Réparer coûte entre 80 et 300 euros, selon le composant défaillant



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Un matin ordinaire, la machine lance son cycle d’essorage et soudain, tout l’appartement résonne. Le bruit n’a rien d’un cliquetis banal : une machine à laver bruit marteau piqueur, c’est une percussion violente, métallique, rythmée, qui fait vibrer le sol et les murs. Ce phénomène n’est jamais anodin. Il signale que quelque chose à l’intérieur de la cuve a lâché ou se fatigue dangereusement. Ignorer le vacarme, c’est prendre le risque d’une panne totale en quelques semaines, voire d’endommager le bâti même de l’appareil. Avant d’appeler un technicien, un diagnostic rapide et méthodique permet souvent d’identifier le coupable sans démonter quoi que ce soit.

Pourquoi un lave-linge peut sonner comme un chantier de travaux publics ?

Le tambour d’un lave-linge tourne à des vitesses maximales comprises entre 1 000 et 1 600 tours par minute à l’essorage. À cette vitesse, le moindre déséquilibre interne se transforme en force centrifuge brutale. Le bruit de marteau piqueur naît précisément de ce déséquilibre : le tambour frappe la cuve, les parois ou les pièces mécaniques qui l’entourent, à chaque rotation. Plus la vitesse monte, plus l’impact est violent. isément d’un professionnel spécialisé pour éviter les dégâts.

Trois origines mécaniques concentrent l’essentiel des pannes de ce type :

Les amortisseurs , qui absorbent normalement les vibrations de la cuve

, qui absorbent normalement les vibrations de la cuve Les roulements (ou paliers), qui supportent l’axe de rotation du tambour

(ou paliers), qui supportent l’axe de rotation du tambour Les contrepoids en béton, fixés sur la cuve pour stabiliser l’ensemble

Un objet coincé entre le tambour et la cuve, une vis de transport non retirée à l’installation ou une charge mal répartie peuvent aussi provoquer un bruit soudain et caractéristique, mais généralement moins régulier qu’un problème mécanique profond.

Quand le tambour cogne la cuve à 1 200 tours par minute, chaque fraction de millimètre de jeu produit un choc audible dans tout l’immeuble.

Photo : Đỗ Huy Hoàng / Pexels

Diagnostic rapide pour identifier le coupable

Les amortisseurs : comment tester leur résistance ?

Les amortisseurs relient la cuve au bâti de la machine. Leur rôle consiste à absorber les vibrations violentes générées à l’essorage. Quand ils sont usés, la cuve n’est plus maintenue et tape directement contre le bâti ou le hublot à chaque rotation. Le test est simple : ouvrez le hublot, appuyez fermement sur la cuve vers le bas, puis relâchez. Si elle rebondit plusieurs fois au lieu de revenir lentement en position, les amortisseurs sont défaillants. Le remplacement d’une paire coûte entre 20 et 50 euros en pièces, et reste accessible à quelqu’un à l’aise avec un tournevis et une douille.

💡 Bon à savoir Avant de démonter quoi que ce soit, vérifiez que la machine est de niveau avec un niveau à bulle. Une machine déséquilibrée sur un sol irrégulier reproduit exactement les symptômes d’amortisseurs défaillants.

Les roulements : le test de la rotation

Les roulements, aussi appelés paliers, supportent l’axe du tambour. Lorsqu’ils sont usés, le tambour n’est plus guidé avec précision et commence à frotter contre la cuve ou à vibrer de façon anarchique. Le diagnostic se fait machine éteinte et hublot ouvert : faites tourner le tambour à la main. Un roulement mort produit un grondement sourd, parfois un bruit métallique caractéristique, et une résistance irrégulière. Vous pouvez aussi saisir le tambour et tenter de le faire bouger latéralement. Un jeu anormal de plus d’un millimètre confirme le diagnostic. La réparation est plus lourde, souvent entre 150 et 300 euros chez un technicien, car elle nécessite de déposer la cuve entièrement.

⚠️ Attention Un roulement mort génère souvent une fuite d’eau autour de l’axe arrière du tambour. Si vous constatez une trace d’humidité au sol derrière la machine, le roulement est probablement la cause du bruit marteau piqueur et la réparation ne souffre aucun délai.

Les contrepoids : l’inspection visuelle

Les blocs de béton fixés sur la cuve jouent un rôle stabilisateur essentiel. Si l’un d’eux se décroche ou se fissure, le déséquilibre est immédiat et le bruit violent. L’inspection passe par le démontage du capot supérieur ou du panneau avant selon les modèles. Un contrepoids mal fixé est visible à l’œil nu. Le remplacement d’un contrepoids tourne généralement autour de 30 à 80 euros pour la pièce.

Composant Symptôme principal Test rapide Coût réparation Amortisseurs Cuve qui cogne à l’essorage Appuyer sur la cuve, observer le rebond 80 à 150 € Roulements Grondement métallique, jeu latéral Tourner le tambour à la main 150 à 300 € Contrepoids Vibrations violentes soudaines Inspection visuelle après démontage capot 30 à 80 € Objet coincé Claquement irrégulier pendant le lavage Inspection joint de hublot et tambour 0 € (DIY)

Infographie — Votre machine à laver fait un bruit de marteau piqueur : ce qui se passe vraiment à l’intérieur

Machine à laver bruit marteau piqueur : peut-on continuer à l’utiliser ?

La réponse dépend de la cause identifiée. Un objet coincé ou une charge déséquilibrée n’engage aucun risque structurel immédiat. En revanche, continuer à faire tourner une machine avec des roulements morts ou des amortisseurs défaillants aggrave rapidement les dégâts. La cuve non maintenue frappe la cuve en inox, le joint d’étanchéité se détériore, et ce qui aurait coûté 150 euros de réparation peut rapidement nécessiter le remplacement complet de la cuve, voire de l’appareil entier.

70 % des pannes graves de lave-linge résultent d’une réparation différée trop longtemps

Si le bruit de la machine à laver façon marteau piqueur est apparu soudainement lors d’un cycle d’essorage normal, stoppez la machine, rééquilibrez manuellement la charge, relancez un essorage à vitesse réduite. Si le bruit persiste, n’attendez pas.

Prévenir le bruit pour éviter la panne

Un entretien régulier protège mécaniquement l’appareil sur la durée. Quelques réflexes simples changent radicalement la durée de vie des composants internes :

Ne jamais dépasser la charge maximale indiquée par le fabricant (généralement 6 à 10 kg selon le modèle)

par le fabricant (généralement 6 à 10 kg selon le modèle) Répartir le linge uniformément avant le lancement du cycle

Vider systématiquement les poches avant le lavage pour éviter pièces et vis dans la cuve

Vérifier l’aplomb de la machine après chaque déménagement ou déplacement

Lancer un programme de nettoyage à vide une fois par mois pour limiter les dépôts de calcaire sur les roulements

À retenir Les amortisseurs et les roulements ont une durée de vie moyenne de 8 à 12 ans. Au-delà, un bruit anormal à l’essorage n’est pas une surprise mais un signal attendu qui mérite une inspection préventive.

Une machine à laver bruit marteau piqueur n’est jamais un phénomène à ignorer. Le vacarme mécanique est toujours proportionnel à l’urgence de l’intervention. Plus le bruit arrive tôt dans le cycle, plus le problème est profond. Un diagnostic méthodique, composant par composant, évite de confondre une réparation à 40 euros avec une panne à 300 euros. Et dans bien des cas, une paire d’amortisseurs et une heure de travail suffisent à rendre à la machine toute sa discrétion d’origine. Un dépannage plombier en urgence s’impose alors sans tarder.