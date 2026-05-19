En bref Le complexe aquatique Le Cap, référence des piscines yonnaises Bassin nordique de 50 mètres, unique en Vendée, ouvert toute l’année

Espace aqualudique, sauna, hammam et pataugeoire pour tous les publics

Tarifs accessibles avec abonnements annuels pour nageurs réguliers



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Vingt-six millions d’euros investis, un bassin de 50 mètres chauffé en extérieur, des toboggans, un hammam et un sauna. La piscine de La Roche-sur-Yon a changé de dimension avec l’ouverture du complexe aquatique Le Cap, boulevard Arago, dans le département de la Vendée. Le site remplace l’ancienne piscine municipale Arago et positionne l’agglomération yonnaise parmi les équipements aquatiques les plus complets de la région. Que vous soyez nageur régulier en quête de couloirs dégagés, parent avec de jeunes enfants ou adepte de bien-être, le complexe aquatique de La Roche-sur-Yon a été pensé pour répondre à des pratiques très différentes. Voici ce qu’il propose réellement, tarif par tarif et espace par espace. Les habitants intéressés par des projets économiques peuvent découvrir comment construire une Tiny House à petit budget.

Les bassins de la piscine La Roche-sur-Yon

Le cœur du complexe, c’est son bassin nordique de 50 mètres. Unique en Vendée à cette longueur, il est implanté en extérieur mais reste chauffé, ce qui autorise la nage en plein air même lors des périodes les plus froides de l’année. Les nageurs y trouvent plusieurs couloirs dédiés à la natation en continu, avec une profondeur adaptée à la nage sportive. Ce bassin accueille aussi bien les séances d’entraînement des clubs que les entrées publiques individuelles.

À l’intérieur, le bassin aqualudique constitue un deuxième espace à part entière. Moins axé sur la performance, il mise sur les jeux et le plaisir aquatique. Les petits apprécient la pataugeoire, taillée pour les jeunes enfants, tandis que les équipements ludiques — jets, courants, espaces de glisse — animent les sessions familiales du week-end. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte en permanence dans l’ensemble du complexe.

50 m Longueur du bassin nordique extérieur, seul en Vendée

Le complexe Le Cap dispose également de bassins d’apprentissage pour les scolaires et les cours de natation. Ces espaces à profondeur modérée permettent aux débutants de progresser à leur rythme, loin de l’agitation des grands bassins. Les techniques de nage y sont enseignées par des éducateurs qualifiés, dans des conditions pensées pour les personnes qui apprennent. Les techniques de réussir à coup sûr s’apprennent progressivement en pratiquant régulièrement.

💡 Bon à savoir Pour la nage en longueur, privilégiez les créneaux du lundi ou jeudi en début d’après-midi, généralement moins fréquentés que les séances du vendredi soir ou du samedi.

Photo : SlimMars 13 / Pexels

Horaires d’ouverture du complexe aquatique

Les horaires varient selon les périodes. En période scolaire, l’établissement ouvre le lundi à partir de 12h jusqu’à 14h, puis de 17h30 à 20h. Le mardi, le jeudi et le vendredi appliquent des plages comparables avec quelques ajustements en fonction des réservations scolaires. Le samedi et le dimanche proposent des créneaux plus larges, orientés grand public et familles. Pendant les vacances, les horaires s’élargissent pour absorber la hausse de fréquentation.

Jour Période scolaire Vacances scolaires Lundi 12h–14h / 17h30–20h Horaires étendus Mardi 12h–14h / 17h30–20h Horaires étendus Mercredi Créneaux publics réduits Horaires étendus Jeudi 12h–14h / 17h30–20h Horaires étendus Vendredi 12h–14h / 17h30–20h Horaires étendus Samedi Plage élargie matin–soir Plage élargie Dimanche Plage élargie matin–soir Plage élargie

⚠️ Attention Certains créneaux sont réservés aux scolaires ou aux associations en semaine. Vérifiez les horaires publics sur le site officiel de La Roche-sur-Yon Agglomération avant de vous déplacer, notamment en période scolaire.

Tarifs et abonnements à la piscine La Roche-sur-Yon

L’entrée à l’unité reste accessible. Le tarif adulte tourne autour de quelques euros par entrée, avec une réduction pour les enfants, les scolaires et les groupes. Les familles nombreuses bénéficient généralement de formules adaptées. Pour les pratiquants réguliers, l’abonnement annuel représente l’option la plus rentable. Il donne accès à l’ensemble des bassins et espaces, natation libre comprise, sur toute l’année sans limite de fréquence.

Entrée adulte à l’unité, tarif réduit disponible

Tarif enfant (moins de 10 ans) avec accompagnateur obligatoire

Carnet d’entrées pour nageurs fréquents

Abonnement annuel individuel ou familial

Tarifs spécifiques pour les associations, accueils collectifs de mineurs et groupes spécialisés

À retenir L’abonnement annuel s’adresse aux nageurs qui viennent au moins une à deux fois par semaine. En dessous de ce rythme, le carnet d’entrées reste financièrement plus pertinent.

Infographie — Piscine à La Roche-sur-Yon : le complexe Le Cap, ses équipements et tout ce qu’il faut savoir avant d’y aller

Les espaces bien-être et activités aquatiques

La piscine La Roche-sur-Yon ne se limite pas à la nage. Le complexe Le Cap intègre un espace détente complet avec sauna et hammam, accessible selon les créneaux définis par l’établissement. Ces espaces de bien-être accueillent aussi bien les sportifs en récupération que les personnes qui cherchent simplement à décompresser après une semaine de travail.

Du côté des activités organisées, l’aquagym tient une place importante dans la programmation. Les cours se répartissent sur plusieurs créneaux en semaine et le samedi, avec des niveaux variés pour accueillir aussi bien les débutants que les pratiquants avancés. Le cardio-natation et les olympiades aquatiques complètent l’offre pour varier les séances et rompre la monotonie des longueurs en couloir.

Avantages + Bassin 50 m unique en Vendée, nage possible toute l’année

Bassin 50 m unique en Vendée, nage possible toute l’année + Espace aqualudique et pataugeoire pour les familles avec enfants

Espace aqualudique et pataugeoire pour les familles avec enfants + Sauna, hammam et cours d’aquagym pour une pratique globale

Les activités aquatiques varient selon les saisons. Pendant les vacances scolaires, des animations spécifiques sont organisées pour les enfants et les familles, avec des créneaux dédiés aux petits groupes. Les cours techniques de natation, dispensés par des éducateurs, s’adressent à tous les niveaux, du grand débutant au nageur qui souhaite améliorer ses techniques de nage.

Accès, stationnement et accessibilité

Le complexe Le Cap se situe boulevard Arago, 85000 La Roche-sur-Yon. Le stationnement a été intégré dès la conception du projet, avec une capacité suffisante pour absorber les pics de fréquentation du samedi et des vacances scolaires. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a également été pensée lors de la construction, avec des équipements adaptés à l’entrée et à l’accès aux bassins.

Pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser la voiture, la ville dispose d’un réseau de pistes cyclables qui permet de rejoindre le complexe à vélo depuis plusieurs quartiers. Les transports en commun yonnais desservent également le secteur. L’établissement est ouvert toute l’année, y compris en période estivale, ce qui en fait un équipement de natation à part entière et non une simple piscine saisonnière.

Boulevard Arago 85000 La Roche-sur-Yon, Vendée Stationnement Parking intégré sur site, accès facilité Accès PMR Équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite Transports Pistes cyclables et lignes de bus à proximité

La piscine Sud et les autres équipements aquatiques de l’agglomération

Le Cap n’est pas la seule piscine de l’agglomération yonnaise. La Piscine Sud complète l’offre pour les habitants des quartiers périphériques et les scolaires du secteur. Les deux équipements fonctionnent en complémentarité sous la gestion de La Roche-sur-Yon Agglomération, qui propose des tarifs harmonisés et des abonnements valables sur les deux sites. Cette organisation garantit un accès équitable aux piscines pour l’ensemble des publics, qu’il s’agisse de familles, d’associations sportives ou d’accueils collectifs de mineurs.

Pour les nageurs qui habitent à la périphérie de l’agglomération, plusieurs communes voisines disposent également de leurs propres équipements aquatiques. La distance avec les communes environnantes reste modérée, ce qui laisse des alternatives si le complexe Le Cap affiche complet lors de certains créneaux très prisés.

Un bassin de 50 mètres en extérieur, chauffé toute l’année, dans une ville de la taille de La Roche-sur-Yon, c’est un équipement de niveau régional.

La piscine La Roche-sur-Yon s’inscrit dans une logique d’agglomération qui va au-delà du simple équipement sportif municipal. Avec 26 millions d’euros investis et une offre qui couvre la natation sportive, le bien-être, les activités aquatiques ludiques et l’apprentissage, le complexe Le Cap positionne la Vendée comme un territoire attentif à la qualité de ses infrastructures publiques. Pour les résidents de l’agglomération, il n’y a plus de raison de chercher ailleurs ce que le Cap propose déjà à quelques minutes de chez soi. Reste à savoir si cette montée en gamme sera suivie d’une tarification qui reste accessible sur la durée, un débat récurrent dans tous les équipements aquatiques publics de cette envergure en France.